ViaVai 2024: un’estate di scoperte e amicizie negli oratori lombardi

L’estate 2024 si preannuncia un’avventura incredibile per i ragazzi e le ragazze degli oratori di Milano e del Varesotto. Il tema di quest’anno, «ViaVai – Mi indicherai il sentiero della vita», invita tutti a intraprendere un viaggio speciale alla scoperta di sé stessi e del mondo.

“ViaVai – Mi indicherai il sentiero della vita» è dunque lo slogan dell’Oratorio estivo 2024 – si legge nel sito dedicato all’oratorio estivo -. Diremo a ragazzi e ragazze di compiere con noi un viaggio che è un pellegrinaggio. Sappiamo che la vita di un pellegrino è definita da sette passi fondamentali. Li prenderemo in considerazione, soprattutto nella nostra preghiera quotidiana in oratorio: ciascuna delle giornate proposte prenderà il nome da uno dei sette passi che vengono letti alla luce del Vangelo”.

Sono oltre 2000 oratori in tutta la Lombardia che operano grazie ai giovani animatori volontari. Da giugno a luglio, e in alcuni casi anche in agosto, questi oratori diventano un mix esplosivo di giochi, riflessioni e nuove amicizie.

Durante la presentazione del tema, l’Arcivescovo Mario Delpini ha enfatizzato l’importanza di guidare i giovani lungo un cammino di fiducia e scoperta personale.

