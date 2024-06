Villa Virginia: il tuo rifugio nel cuore di Varese

Inaugurata nel 2023, Villa Virginia è la destinazione perfetta per gli amanti della bicicletta a Varese, grazie alla sua splendida ubicazione e ai servizi per i ciclisti. Selezionata come Official Point del progetto #VareseDoYouBike (iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Varese per sostenere il turismo lento) Villa Virginia offre un’esperienza unica per chi vuole esplorare il Varesotto in bici.

Servizi su misura per i ciclisti

Villa Virginia è attrezzata con servizi pensati specificamente per i ciclisti, includendo un ricovero sicuro per le biciclette, mappe dettagliate dei percorsi ciclabili locali e un’area dedicata al lavaggio delle biciclette. Tutto ciò rende la villa un punto di partenza ideale per giornate all’insegna dell’esplorazione delle strade e sentieri più pittoreschi di Varese e dei dintorni.

Una posizione panoramica

Situata vicino al Sacro Monte di Varese, Villa Virginia offre non solo una vista mozzafiato ma anche un accesso diretto a una delle zone più affascinanti e ricche di storia della provincia. Il grande giardino e gli ampi spazi all’aperto permettono agli ospiti di rilassarsi e godersi la pace della natura dopo una giornata di attività.

Disponibilità e Prenotazioni

È possibile prenotare il proprio soggiorno a Villa Virginia tramite Airbnb, dove è possibile pianificare la propria vacanza in base alle proprie necessità.