Vuole entrare in ospedale a Novara fuori dagli orari di visita con la pistola: denunciato

«Correte, è armato». La chiamata al 112 ha fatto scattare le volenti della polizia di Novara precipitatesi sul posto nella giornata del 20 giugno scorso, all’Ospedale Maggiore della Carità di Novara: sulla linea d’emergenza veniva segnalato un soggetto armato di pistola, il quale dopo aver minacciato personale addetto alla vigilanza in ingresso ai padiglioni, si allontanava a bordo della sua autovettura.

Giunti sul posto gli agenti hanno preso contatto con la richiedente e dopo aver appreso più informazioni possibili sull’autore, hanno in poco tempo individuato il giovane nella sua abitazione: si tratta di un italiano classe 2000, con precedenti di polizia e residente a Novara, che voleva fare accesso all’ospedale fuori dagli orari di visita previsti.

Alla vista degli agenti delle Volanti, l’uomo ha spontaneamente consegnato l’arma, che ad un controllo è risultato essere una pistola a salve alterata in quanto sprovvista del “tappo rosso”. L’arma veniva quindi sottoposta a sequestro penale, mentre l’uomo veniva deferito in stato di libertà per il reato di minaccia aggravata dall’uso di armi.