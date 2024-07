A Cassano Magnago completata la rotonda tra via Marconi, via Mazzel e via Dolomiti

Rotonda finalmente pronta: più sicurezza e scorrevolezza stradale per i cittadini di Cassano Magnago, con la rotonda tra via Marconi, via Mazzel e via Dolomiti, punto delicato della viabilità cittadina.

«Erano almeno 40 anni che si stava cercando il modo per risolvere il problema della sicurezza stradale, in uno dei principali nodi di traffico di Cassano Magnago e con la realizzazione della rotonda facciamo un passo fondamentale per migliorare la sicurezza nella nostra città» dicono l’assessore Rocco Dabraio e il sindaco Pietro Ottaviani.

L’opera, dal costo di 500mila euro, realizzata grazie al prezioso contributo di Regione Lombardia, consentirà di regolamentare i flussi di traffico, ma servirà anche a far rallentare i mezzi in transito favorendo attraversamenti e percorrenze in condizioni di maggiore sicurezza e ridurre drasticamente il numero di incidenti, che in passato erano frequenti in questo incrocio.

«Siamo felici di aver finalmente consegnato alla cittadinanza questa opera tanto attesa. La messa in sicurezza delle strade cittadine è stato il nostro impegno sin dall’inizio del mandato. Siamo grati alla Regione Lombardia ed in particolare al consigliere regionale Angelo Palumbo per il sostegno fondamentale che ha reso possibile la realizzazione di questa opera, ed al nostro ufficio tecnico gestito dall’ ing. Massimiliano Bertucci ed dal direttore dei lavori Arch. Roberto Vezzani che hanno lavorato al progetto di un’opera viabilistica fondamentale».

«La rotonda rappresenta un importante investimento per la sicurezza dei nostri cittadini e per la qualità della vita nella nostra comunità. L’opera è stata realizzata con materiali di alta qualità e sarà dotata di illuminazione pubblica per garantire la sicurezza anche nelle ore notturne. Siamo certi che la nuova rotonda avrà un impatto positivo sulla vita di tutti i cittadini. L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare per migliorare la sicurezza stradale della via Marconi e la qualità della vita dell’intera città».