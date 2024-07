A Castiglione Olona si prepara il gran finale del Palio dei Castelli

Dopo il grande successo di tutti gli eventi dello scorso fine settimana, si prepara a Castiglione Olona il weekend conclusivo della 47esima edizione del Palio dei Castelli.

Si riparte dunque venerdì 5 luglio alle 19 dal parco del Castello di Monteruzzo, dove torna “Medioevo in mostra” con antichi mestieri, giocolieri, mangiafuoco, artisti e giochi antichi in un turbinio di profumi, suoni, musiche, colori e sapori di un tempo passato. In un’atmosfera unica sarà possibile anche degustare bevande e cibi medioevali. Apre anche lo stand gastronomico per cenare all’aperto con la musica dal vivo e il maxischermo per seguire gli Europei di calcio.

Sabato 6 luglio dalle 17 e fino a tarda notte prosegue Medioevo in mostra, dove a partire dalle 19 si terrà uno stage di scherma curato dall’asd Sala d’Arme – Maglio d’Acciaio, che terrà anche momenti di didattica sui combattimenti antichi e sulla vita da campo, oltre a proporre giochi medievali nell’accampamento.

Sempre dalle 19 tornano le specialità dello stand gastronomico. Alle 22 la giornata si conclude con il suggestivo combattimento con spade di fuoco.

La giornata di sabato sarà particolarmente interessante per la parte musicale con l’evento “Divinluks & Friends” che si articolerà in diversi momenti: dalle 16.15 Aceituna con la crew di ballerine Marvoz Dance, alle 17 DJ Set pre partita e aperitivo con Space Boy, che curerà anche il DJ Set post partita. A partire dalle 21.00/21.30 show con i musici di palazzo e combattimento con le spade infuocate e alle 22.00 VJ Set interattivo con Divinluks accompagnato da uno spettacolo di luci, cannoni del fumo teste mobili, fontane e una sorpresa finale.

Per questa giornata è stata realizzata un’applicazione dove trovare tutti gli appuntamenti e gli artisti e durante la serata ci saranno una fotografa a terra e un operatore con drone dal cielo per scattare e riprendere i momenti più belli dell’evento che verranno poi montati in un after movie.

Gran finale domenica 7 luglio. Nella giornata conclusiva del Palio Medioevo in mostra sarà visitabile dalle 11 del mattino fino a tarda notte e lo stand gastronomico aprirà alle 12,30 e alle 18.

Alle 17 prende il via la parte più emozionante del Palio: alle 17, nel borgo antico (piazza Garibaldi) lo spettacolo dei musici e degli sbandieratori di Alba – Borgo San Lorenzo. Alla conclusione, verso le 17.30, il corteggio storico con i personaggi in costumi d’epoca che percorrerà tutto il centro storico e arriverà al Castello di Monteruzzo. Alle 20,30 a Monteruzzo una nuova esibizione dei musici e degli sbandieratori di Alba – Borgo San Lorenzo in attesa dela Corsa delle botti che come di consueto partirà da via Mazzucchelli con arrivo a Monteruzzo. Seguiranno la premiazione del rione vincitore, con la consegna del Pallium e la cerimonia ufficiale di chiusura del 47esimo Palio dei Castelli.

A chiudere l’evento, alle 22 sempre a Monteruzzo, la rappresentazione storica con giochi di luce a cura della Compagnia dei Folli e alle 23 lo spettacolo di fuochi d’artificio.

Qui potete scaricare il libretto del Palio 2024 con tutte le informazioni sulla manifestazione.