Palio dei Castelli, negli occhi dei ragazzi la storia di Castiglione

Una festa che ha coinvolto tutti.

Volontari, cittadini comuni, turisti, ma soprattutto bambini e ragazzi. Il Palio dei Castelli 2024 è iniziato con il consueto fascino, capace di attrarre visitatori da ogni dove per godersi questo cammino a ritroso nel tempo, nella Castiglione che fu.

In questi luoghi, che D’annunzio definì “Isola di Toscana in Lombardia”, si sono spostate indietro le lancette del tempo, si sono indossati gli abiti d’epoca e si è premuto play, per questo viaggio in un fascinoso passato.

Prima dell’attesa Corsa delle botti, che domenica 7 luglio determinerà il vincitore di questo 47esimo Palio, il primo fine settimana di festa ha saputo regalare emozioni, grazie al Corteggio storico, il torneo del Leone d’Argento, i momenti ufficiali partendo dall’investitura del Capitano del Palio e la gara dei ragazzi.

La Corsa dei Cerchi, anche quest’anno, ha visto ragazzini impegnarsi con passione nella gara, decisi a far bene e a contribuire al buon piazzamento del loro rione nella gara di settimana prossima con le botti. C’è chi ha vinto e c’è chi è arrivato nelle ultime posizioni, ma nessuno ha perso, perché – di quante se ne dicano sui giovani di oggi – chi partecipa al Palio dei Castelli ha una marcia in più.

Ha dedicato ore di allenamento alla preparazione, ha fatto squadra con i compagni e imparato a rispettare gli avversari, in una lezione di vita che servirà sempre.

Oltre ai ragazzi più grandi, che hanno gareggiato, impossibile non citare i piccolini che, con le loro casacchine dei rioni, hanno colorato Castiglione di freschezza e allegria. Tutti hanno sorriso, osservandoli passare, prima del loro arrivo al Castello di Monteruzzo dove sono stati premiati con un ghiacciolo offerto dal Centro anziani.

In questo dialogo fra generazioni, Castiglione racconta la sua storia agli altri e a sé stessa, decisa a non dimenticare ciò che fu, ma sempre con lo sguardo fiducioso verso il futuro.

Il Palio dei Castelli è tutto questo, e ogni protagonista, dalla Pro loco organizzatrice a tutti gli attori che si muovono per dar vita a queste giornate magiche, ne è consapevole. Non è solo una festa, non è solo il tradizionale Palio, è parte del sangue che scorre nelle vene del paese.

Risultato Corsa dei Cerchi (e quindi griglia di partenza della Corsa delle botti di settimana prossima) con il correlato peso delle botti :