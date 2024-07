A Luvinate un sabato dedicato ai migliori Gin Tonic della provincia di Varese

Sabato 13 luglio, dalle 16 a mezzanotte è in programma

LUVINATE GIN FEST

un’occasione unica per scoprire le migliori produzioni di Gin della provincia di Varese.

Il Luvinate Gin Fest è un vero e proprio viaggio nel mondo del gin, per approfondire la conoscenza di questo distillato e vivere momenti di convivialità e divertimento in un contesto unico.

L’evento si svolgerà in via Al Poggio 19 e vedrà la partecipazione di cinque produttori di gin artigianali del territorio che, oltre a offrire i loro prodotti, saranno disponibili a illustrare i processi di distillazione e le caratteristiche uniche dei loro distillati.

Laboratorio Lanotti

Il gin di Lanotti è un tipo di gin artigianale prodotto a Varese, noto per essere un distillato di alta qualità che utilizza ingredienti selezionati e tecniche tradizionali di distillazione. Il marchio Lanotti si distingue per l’attenzione ai dettagli e per l’utilizzo di botaniche coltivate nel Campo dei Fiori, che conferiscono al gin un gusto distintivo.

Mirtillo Brillo

Questo gin è caratterizzato dall’uso di mirtilli, che conferiscono un sapore unico e fruttato al distillato. Il processo di produzione prevede la macerazione dei mirtilli freschi nel gin, creando una bevanda dal colore vivace e dal profilo aromatico complesso.

Catalyst

Questo Gin è il risultato di un’attenta selezione di ingredienti, accuratamente studiati e abilmente accoppiati per creare una sinfonia di aromi unici. Ogni ingrediente è scelto non solo per il suo sapore distintivo, ma anche per la sua capacità di integrarsi perfettamente con gli altri elementi. La ricerca della giusta proporzione e combinazione è stata un processo artigianale, dove ogni dettaglio è stato curato con precisione per garantire un profumo inconfondibile e un gusto singolare.

Duck Dive

Questo gin si distingue per una nota di freschezza citrica data dal Lemon Myrtle, un ingrediente insolito che arricchisce il suo gusto secco ed equilibrato. Perfetto da gustare sia liscio che in miscelazione con una tonica mediterranea, è ideale per gli appassionati di spiagge e onde perfette.

Manifattura Italiana Spiriti

Una proposta di distillati artigianali che risponde alle esigenze dei palati più fini, abbracciando diversi stili e spaziando dai classici Gin London Dry fino alle più ardite espressioni degli spiriti. Distillati artigianali non filtrati e imbottigliati a mano, impreziositi da materie prime eccellenti, dalle mani di chi conosce e ama il mondo della degustazione di qualità.

Durante l’evento sarà presente un’area food per accompagnare ottimo cibo all’assaggio dei gin.

Non mancherà la musica, con DJ Set a cura di TMGN.

Che siate appassionati di gin o semplicemente curiosi, il Luvinate Gin Fest è un appuntamento da non perdere.

Preparate i vostri palati e lasciatevi trasportare in un’esperienza indimenticabile tra i profumi e i sapori del gin.

Gli organizzatori ringraziano i partner dell’evento, Econord, Renault Paglini, Macelleria Bassetti, MV Agusta e-Mobility e Galli & C tipografia e lo sponsor Super Tonica.

