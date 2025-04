Milano Comics & Games l’edizione più grande di sempre

Milano Comics & Games non è solo un evento: è un viaggio in un universo dove puoi essere tutto ciò che vuoi. Due giorni per sognare, creare, giocare, incontrare volti noti e scoprire nuovi mondi tra fumetti, videogiochi, cosplay, musica, mattoncini e arte.

Il weekend del 10 e 11 maggio a Malpensa Fiere ti aspetta un cast stellare: Max Giusti, attore e imitatore amatissimo, il geniale Marcello Cesena – volto iconico della comicità televisiva – il cantautore ironico Ruggero de I Timidi, e naturalmente la regina delle sigle, Cristina D’Avena.

Spazio anche ai grandi del doppiaggio, con Giulia Maniglio e Valentina Pallavicino, e a una parata di star del mondo gaming e digital:

ci sarà Cicciogamer89, uno dei content creator più amati e seguiti d’Italia, con milioni di fan su YouTube e Twitch e un talento unico nel trasformare ogni gameplay in puro intrattenimento.

Insieme a lui, Federic – youtuber, imprenditore e punto di riferimento per gli appassionati di carte Pokémon – che ha costruito un impero attorno alla compravendita e valutazione delle carte da gioco, diventando un volto noto nel panorama nerd italiano. I suoi fan troveranno pane per i loro denti tra panel, meet & greet e attività dedicate.

Le emozioni continuano con le Cosplay Singers – Denise Misseri, Francesca Daprati ed Elisabetta Cavalli, voci ufficiali italiane di Mermaid Melody – e le regine del cosplay Tessa Crownster, Yuriko Tiger e tante altre ospiti straordinarie. Per gli amanti del K-pop, non mancheranno gli influencer Ropi Oppa e Asleepie, pronti a infiammare il palco e il pubblico con energia e ritmo.

Artista di punta dell’edizione è Stefano Babini, fumettista per Sergio Bonelli Editore, illustratore, pittore e allievo ideale di Hugo Pratt. La sua arte sarà protagonista con live painting e incontri imperdibili.

Ma Milano Comics & Games è molto più che una lista di ospiti straordinari.

Nel padiglione gaming, potrai sfidare i tuoi amici (o nuovi compagni di gioco) tra tornei di videogiochi e postazioni free play. Se ami le carte collezionabili e i board games, troverai tornei, dimostrazioni e partite aperte a tutti, con tavoli sempre pieni di emozioni.

Nella Artist Alley, illustratori e fumettisti ti aspettano con sketch, stampe e storie da raccontare, mentre nella mostra mercato ogni collezionista troverà il suo paradiso tra gadget, manga, action figure e rarità introvabili.

E poi c’è lei, l’area che scatena la fantasia: Brick Attack – Costruisci la tua fantasia!

Una zona tutta dedicata ai mattoncini Lego®, con diorami spettacolari, costruzioni collettive, un contest creativo e migliaia di pezzi a disposizione per dare forma al tuo mondo ideale.

Che tu venga vestito da supereroe o semplicemente con la voglia di lasciarti stupire, Milano Comics & Games è il posto dove puoi essere protagonista.

Un evento dove si costruisce insieme, si sogna in grande e ogni passione trova il suo spazio.

in breve

Milano Comics & Games 2025

10-11 maggio 2025 – Malpensa Fiere, Busto Arsizio (VA)

Orari:

Sabato 10 maggio: 10.00 – 21.00

Domenica 11 maggio: 10.00 – 19.00

Biglietti:

Prevendita Online: €12,00 (+ commissioni)

Abbonamento 2 giorni: €20,00 (+ commissioni)

In cassa: €16,00

Ingresso gratuito fino a 6 anni non compiuti

Parcheggio auto gratuito

Navette gratuite dalle stazioni di Busto Arsizio