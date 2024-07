A metà luglio parte il piano asfalti a Luino: le vie interessate

A breve prenderà il via il programma delle asfaltature a Luino e da metà luglio circa 7km di varie porzioni di vie cittadine – circa 25 chilometri quadrati di territorio – avranno un nuovo manto stradale.

Dalle aree più periferiche a quelle centrali, il programma degli interventi terrà conto della stagione turistica alle porte sgravando i commercianti da ulteriori disagi oltre quelli già provocati dai cantieri della fognatura. Peraltro, parte degli interventi saranno volti al ripristino di quelle parti di strade, oltre che a quelle più esterne verso le frazioni.

Il progetto, concepito nel quadro di un ampio programma di iniziative volte alla valorizzazione degli spazi urbani pubblici, viabilistici e di aggregazione, è in linea con gli obiettivi del Documento Unico di Programmazione (DUP): un’iniziativa che viene rinnovata quasi annualmente, in stretta collaborazione con i servizi degli assessorati alle politiche urbane, sicurezza, attrattività e inclusione sociale, ed è mirata a intervenire su diverse situazioni ed episodi. specifi

Nello specifico, è prevista la realizzazione di alcuni interventi, demandando altre opere (passaggi e zone pedonali, dissuasori di sosta, rimodulazione del traffico) ad altri progetti mirati. In particolare, il programma di asfaltatura del piano viabile include la rigenerazione del manto stradale usurato e interventi di adeguamento sottoservizi e impianti di superficie.

Gli interventi prioritari, spiegano da Palazzo Serbelloni, sono stati selezionati in base all’usura del manto stradale, al traffico viabilistico e ai programmi di intervento relativi alla sistemazione e ampliamento delle reti dei sottoservizi, nonché alla realizzazione di opere pubbliche e di urbanizzazione.

Le principali vie interessate sono: Via Battisti (da Piazza Risorgimento a Via S. Antonio) . NB: pavimentata a porfido; Viale Dante Alighieri (da incrocio con Via XV Agosto a incrocio con Via Amendola); Via P. Chiara (da Piazza Garibaldi a Piazza Libertà); Via Della Vittoria (da Piazza Libertà a Via Sbarra); Via XXV Aprile (da Via Cavour a Via Cairoli); Via V. Veneto (da Via XV Agosto a ingresso Piazzale Ex Svit); Piazzale Ex Svit (da Piazza Garibaldi a parte alta del parcheggio verso Piazza Italia); Rotatoria Piazza Garibaldi; Via Voldomino (da Piazza Risorgimento a Via L. Da Vinci); Via XV Agosto (da Parco Ferrini a Via Comi); Via Don Folli; Via Sbarra; Via Dumenza (da incrocio con Via Lugano a Via Delle Motte con esclusione del tratto di competenza fuori dal centro abitato della Provincia di Varese); Via Delle Motte (da Via Crevella a Via Longhirolo).

Oltre alle strade comunali citate, è prevista la realizzazione di rappezzi di medie dimensioni sui sedimi stradali in cattivo stato di conservazione, con posa di materiale bituminoso adeguato per garantire la sicurezza di veicoli e pedoni in transito.

Tutti interventi «importanti che finalmente possiamo vedere a breve attuati – commenta Francesca Porfiri, assessore ai lavori pubblici -. Necessari per far fronte ai ripristini nati dai lavori in centro così come nelle periferie, penso ad esempio agli scavi per la fibra. Ringrazio anticipatamente il settore Polizia Locale che con occhio sempre attento e spiccata attenzione organizzativa monitorerà le operazioni gestendo le ore di punta del traffico. Un ringraziamento anche all’ufficio tecnico per la programmazione e la messa a terra degli interventi. Nel rifacimento della segnaletica ci avvarremo del supporto di alcuni cittadini che si sono resi disponibili a dare il proprio prezioso contributo per migliorare l’accessibilità per la completa autonomia delle persone più fragili e con impedita o limitata capacità motoria».