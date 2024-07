A Travedona Monate nasce la Comunità energetica rinnovabile dei Laghi

Giovedì 25 luglio a Travedona Monate verrà costituita la Comunità energetica rinnovabile dei Laghi (più semplicemente Cer dei Laghi). L’accordo verrà siglato tra il sindaco Angelo Fiombo e Roberto Gregori, delegato di Anpci (Associazione nazionale piccoli Comuni italiani). Sarà un momento molto significativo se si pensa che in provincia di Varese sono state costituite da Anpci solo altre due Cer: quella di Luino e quella di Ternate. E anche a livello nazionale il totale delle CER attualmente attive è di poco sopra le 150 unità.

Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro del consigliere delegato all’Ambiente Renato Aldeni. «La costituzione della Cer era una delle priorità del programma della nostra lista Vivere Travedona Monate – sottolinea Aldeni-. Averla raggiunta in tempi brevi ci riempie di orgoglio. Un’amministrazione come la nostra non può non porsi oggi l’obiettivo della riduzione delle emissioni climalteranti».

Il cammino che ha portato alla costituzione della CER dei Laghi parte nel 2022, con il supporto di Rcv-Rete per il Clima del Verbano e attraverso una serie di serate informative. Successivamente, grazie a Rcv e alla spinta da parte del Tavolo del Clima di Travedona Monate, a settembre 2023, l’amministrazione ha incontrato Anpci, che si è proposta come supporto per la costituzione della Cer con la forma giuridica di associazione non riconosciuta. Anpci, ad oggi, ha aiutato a costituire 73 Cer in Lombardia e assicura un supporto per tutta la fase di costituzione e partenza.

«Gli obiettivi di una Cer puntano all’ecosostenibilità – afferma il sindaco Fiombo -, attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra, sostituendo fonti fossili con fonti rinnovabili, a ridurre i costi dell’energia e contrastare la povertà energetica e a sviluppare l’economia locale, creando nuova occupazione. Attraverso la CER si innesca un circolo virtuoso e solidale».

Alla Cer possono aderire tutti: persone fisiche, enti locali, piccole e medie imprese, enti del terzo settore, enti di ricerca, enti religiosi. La comunità è un soggetto giuridico no-profit, che avrà l’obiettivo di produrre, consumare, scambiare e gestire localmente energia elettrica da fonte rinnovabile. Ad essa possono partecipare gli impianti allacciati alla rete dal 24 gennaio 2024 e comunque tutti quelli installati dopo la costituzione della CER. L’energia non autoconsumata, prodotta dagli impianti della Cer, e condivisa tra i soci verrà incentivata per 20 anni. Gli incentivi verranno versati dal GSE (gestore servizi elettrici), alla Cer che li utilizzerà per coprire i costi di gestione, finalità sociali, e distribuzione ai soci.

Per i soci della Cer dei comuni sotto i 5000 abitanti, come Travedona Monate, sarà possibile anche chiedere un contributo a fondo perduto del 40% (fino al 31 marzo 2025) per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Un incentivo ben più vantaggioso di quello attuale del 50% in 10 anni (che scenderà a 36% dal 2025).

«Riteniamo che sia una opportunità da non perdere – continua Aldeni -. In questi giorni siamo stati contattati da rappresentanti dei comuni di Angera, Ranco e Taino che sono interessati ad aggregarsi a noi. Per questo la Cer si chiama Cer del Laghi: in funzione di una possibile estensione ad altri comuni sotto la medesima cabina primaria della zona».

