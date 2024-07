A Varese iniziano le asfaltature in vie Copelli, Sant’Antonio e via Verdi

Nella sera di lunedì 15 luglio gli interventi di asfaltatura in notturna proseguiranno in via Crispi.

Sono rinviati invece i lavori in notturna sul “ring”, vale a dire sulle vie Copelli, Sant’Antonio e via Verdi a Varese, che cominceranno nelle prossime sere.

L’intervento che comincerà con la fresatura della strada partirà da via Copelli e Sant’Antonio dopo le ore 21.30 nelle prossime sere.

Dopo la mezzanotte si interverrà anche su via Verdi, questo per non interferire con lo svolgimento del Varese Summer Festival e l’ingresso del parcheggio.