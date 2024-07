A Viggiù è partito il progetto “Ci sto? Affare fatica”, una settimana da volontari per fare più bello il paese

E’ partito a Viggiù il progetto “Ci sto? Affare fatica: volontari per 5 giorni”, uno dei tanti interventi rivolti ai ragazzi promossi in provincia di Varese dalla Cooperativa Lotta contro l’emarginazione, e in questo caso sovvenzionato dal Comune di Viggiù.

“Ci sto? Affare fatica” è un progetto ormai diffuso a livello nazionale, rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni, che intende recuperare il prezioso contributo educativo e formativo dell’impegno e della fatica, stimolando gli adolescenti a valorizzare al meglio il tempo estivo attraverso attività concrete di volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni.

Il progetto ha diversi obiettivi: oltre all’impegno manuale e concreto per educare al fare attraverso la fatica e alla proposta per un utilizzo produttivo e costruttivo del tempo estivo, mira a stimolare una visione positiva dell’attività manuale e della fatica; la capacità di lavorare in gruppo e l’intergenerazionalità e infine l’attenzione e la cura dei beni comuni.

I ragazzi, in piccoli gruppi di una decina di persone, sono guidati generalmente da un giovane volontario e da un volontario adulto che svolgono l’attività insieme ai ragazzi e alle ragazze nel contesto e secondo la mansione assegnata, che sia una panchina da ridipingere, un angolo di verde pubblico da pulire o un parco giochi da sistemare.

«Vedere, per le strade di Viggiù, ragazzi che dedicano alcune mattine delle loro vacanze estive a far più bello il loro paese riempie il cuore di speranza ed entusiasmo – dicono gli amministratori cittadini – Grazie ai nostri giovani che, nel corso di questa settimana di volontariato, renderanno più accoglienti alcuni luoghi della nostra Viggiù».