Ai campionati universitari di Rotterdam brillano d’oro i canottieri del Varesotto

Su cinque ori vinti dagli azzurri a Rotterdam in Olanda ai Campionati Universitari, due sono targati anche Canottieri Varese. (foto di A. Carbonara)

Entrambe le formazioni con a bordo i tre giallo azzurri convocati con la maglia azzurra sono andate a segno con la vittoria del quattro di coppia misto di Luca Enea Mulas e Matilde Barison, insieme a Sara Borghi (SC Gavirate) e Lorenzo Baldo (SC Padova) e il doppio pesi leggeri di Nicolò Demilani insieme a Matteo Tonelli (CUS Torino).

“Dedico questa vittoria alla mia famiglia che mi supporta sempre e ai miei compagni che mi hanno fatto divertire e insegnato tanto in questa trasferta” commenta Matilde, iscritta alla facoltà di tecniche di allevamento animale ed educazione cinofila all’Università di Pisa.

“Quando si ha la giusta passione per qualcosa, il tempo per lo studio e lo sport si trova sempre e si trova l’organizzazione migliore per raggiungere i propri obbiettivi attraverso tanto sacrificio e perseveranza”, spiega Luca Enea Mulas, iscritto alla facoltà di Biotecnologie dell’Università degli Studi dell’Insubria e che ancora non sa cosa farà da grande.

Per Luca è stata la prima volta in gara con un equipaggio misto: “All’inizio mi sono sentito un po’ strano a livello di sensazione in barca con due ragazze, ma con il tempo e i giusti ritocchi abbiamo creato una barca che viaggiava e il colpo, da essere stato un po’ spezzato a livello di forze, è diventato una cosa unica”.

“La gara è andata molto bene a parte le condizioni del campo e un sacco di vento”, commenta infine Nicolò Demiliani. “Siamo usciti bene subito in partenza e abbiamo incrementato il vantaggio fino all’ultimo. Sono molto soddisfatto, soprattutto perché fare barca con Matteo è stato una bellissima opportunità, infatti lo ringrazio molto”.

“Siamo molto contenti”, fa sapere il DT Claudio Romagnoli. Questo risultato si aggiunge al palmares dei successi giallo azzurri in previsione dei campionati della prossima settimana e dei matrix da fare a Piediluco per formare la squadra che farà i campionati del mondo u23 e u19 in Canada .