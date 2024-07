Al Liceo Crespi di Busto una maturità da record. La dirigente Boracchi va in pensione soddisfatta

Il Crespi? Un liceo da record. Anche quest’anno l’istituto bustese ha visto i suoi studenti eccellere nelle prove relative all’esame di Stato.

Gli esiti sono davvero lusinghieri: 23 candidati hanno conseguito il massimo di 100 centesimi ovvero il 9,8% degli studenti sono arrivati al massimo del punteggio. Il 4% degli studenti hanno persino raggiunto la lode, in ben 8 casi. Si riscontra la anomalia di un 99 centesimi che pur non arrivando a 100 per l’istituto vale allo stesso modo.

Meno del 3% degli studenti si colloca nella fascia 61-69 mentre si riscontra un solo sessanta.

Poteva essere un esame di stato complesso soprattutto per il linguistico che ha visto per la prima volta in tanti anni avere come seconda prova la terza lingua ma anche in questo caso igli studenti si sono distinti per preparazione e competenza.

La dirigente Cristina Boracchi può andare in pensione soddisfatta, in primis perchè erano coinvolte le classi che avevano subito l’arresto del covid «ma gli esiti avvalorano il fatto che l’istituto ha saputo fin da subito, sin dal 24 febbraio del 2019, attivare tutte le procedure per permettere la didattica on-line e non creare alcun deficit di apprendimento per gli studenti e le studentesse punto».

Aggiunge la storica dirigente: «Sono fiera di lasciare il mio istituto per quiescenza sapendo che l’eccellenza da noi non è solo proclamata ma concretamente e realmente vissuta. Il tutto Grazie naturalmente alla grande competenza dei miei docenti e all’impegno e alla correttezza anche nelle relazioni da parte dei miei studenti che pure fanno parte della mia gratitudine. Ringrazio anche l’amministrazione comunale che ha sempre avuto nel liceo Crespi totale collaborazione ricevendo stima e sostegno».