Al via in Lombardia lo screening gratuito per la prevenzione del tumore alla prostata

Al via in Lombardia il programma di screening gratuito per la prevenzione del tumore alla prostata, attraverso l’esame del PSA che, in questa prima fase, riguarderà i cittadini 50enni di sesso maschile. È quanto deciso dalla Giunta regionale che ha approvato una delibera su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso.

Si tratta del primo progetto in Italia che segue le raccomandazioni della Commissione Europea e dei documenti nazionali di indirizzo in tema di screening oncologici.

Il protocollo approvato da Regione Lombardia delinea gli indirizzi tecnico organizzativi da seguire.

La partenza della fase di prevenzione e screening è fissata per il prossimo mese di novembre ed il reclutamento verrà attivato su tutto il territorio regionale a partire dai soggetti con 50 anni di età (negli anni sarà progressivamente esteso a tutte le fasce di età sino a 69 anni).

I cittadini saranno invitati ad accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico di Regione Lombardia per aderire. Già attiva una ricognizione sul territorio regionale finalizzata a mappare e coinvolgere le strutture pubbliche e private accreditate.

Esame del PSA (Antigene Prostatico Specifico)

Cos’è il PSA?

Il PSA (Antigene Prostatico Specifico) è una proteina prodotta dalle cellule della ghiandola prostatica. È presente in piccole quantità nel sangue degli uomini con prostata sana, ma i livelli possono aumentare significativamente in presenza di problemi alla prostata, tra cui l’ipertrofia prostatica benigna (BPH), infezioni o infiammazioni della prostata (prostatiti), e il cancro alla prostata.

Come si svolge l’esame del PSA?

L’esame del PSA è un semplice esame del sangue. Avviene attraverso il prelievo di sangue. Il campione viene inviato a un laboratorio dove viene misurato il livello di PSA nel sangue.