Alcune domande sul futuro della Società operaia di mutuo soccorso di Luino

Gentile redazione,

Sono iscritto come socio alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Luino da tanti anni. Ho sempre partecipato attivamente alle iniziative. Sotto la presidenza di Giovanni Lusa l’associazione ha vissuto momenti importanti, tra cui la pubblicazione di un volume sulla storia del nostro sodalizio che è uno dei più antichi di Luino. Purtroppo da alcuni anni le cose non vanno bene. Sono passato in settimana alla storica edicola di Luino per ritirare il bollino da apporre al mio registro di socio, ma mi è stato detto che da tempo non sono stati avvisati come procedere. Mi chiedo: come mai non vengono piú convocate le assemblee annuali? È ancora in carica il Consiglio direttivo? L’associazione non può essere stata sciolta senza un’assemblea. E i proventi della vendita del Teatro Sociale che apparteneva alla SOMS di Luino e che ora è stato acquistato dal Comune sono a disposizione dell’associazione? Perché non vengono investiti per un rilancio della stessa? Attendo come tanti altri soci una risposta.

Un socio

(lettera firmata)