Alla Schiranna il canottaggio è ancora grande protagonista

Nel weekend di sabato 13 e domenica 14 luglio si terranno i Campionati Italiani di Canottaggio Under 23, Under 17 ed Esordienti alla Schiranna di Varese. L’evento vedrà la partecipazione di 1381 atleti gara con 560 equipaggi in acqua, numeri che evidenziano l’importanza della manifestazione.

La Canottieri Varese continua a distinguersi nell’organizzazione di eventi per il 2024. Dopo aver ospitato la Coppa del Mondo a metà aprile, i Campionati Italiani COOP Senior, Pesi Leggeri, U19 e Pararowing tre settimane fa, e il Festival dei Giovani la scorsa domenica, ora si prepara per questo nuovo appuntamento. Complessivamente, i quattro eventi remieri hanno coinvolto quasi 5500 atleti e generato circa 100.000 pernottamenti in tre mesi, con un notevole impatto economico sul territorio.

Pierpaolo Frattini, Direttore Generale della Canottieri Varese, ha dichiarato: «Superfluo sottolineare che si tratta di numeri che mai avremmo pensato di raggiungere e che hanno dato una spinta importante all’economia turistica della nostra città, e della nostra provincia, in un periodo non facile a livello climatico che tanti turisti ha scoraggiato».

Frattini ha evidenziato tre aspetti di particolare orgoglio: «Prima di tutto il grande successo organizzativo ottenuto con la Coppa del Mondo di quest’anno, nonostante le difficoltà causate dall’acqua alta presente alla Schiranna. In secondo luogo, il lavoro di tutti, con i volontari in prima fila e tutto lo staff di collaboratori e i Capi Team, ci ha permesso di superare ogni ostacolo e per questo li voglio ringraziare. In terzo luogo, un pensiero personale per la squadra agonistica della Canottieri Varese che è cresciuta molto. Ai campionati italiani di fine giugno abbiamo conquistato ben 4 medaglie d’oro; nonostante un numero ridotto rispetto agli anni passati, causato anche dalle difficoltà a portare avanti l’attività per la situazione emergenziale dovuta al livello del Lago, ci siamo ben distinti al Festival dei Giovani ottenendo il quarto posto a livello nazionale. Ora, proprio ai Campionati Italiani riservati alle categorie giovanili di questo weekend, ci presenteremo al via con il maggior numero di atleti iscritti: 65 elementi a bordo di 22 imbarcazioni. Come ha detto il Presidente del Coni Malagò, riferendosi al record italiano di 403 iscritti per le Olimpiadi, io dico che la nostra prima medaglia d’oro l’abbiamo già conquistata: 65 volte grazie!».