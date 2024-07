All’area feste di Schiranna arriva Cathy La Torre con “Non è normale”

Il prossimo mercoledì 10 luglio, alle 18.30, presso l’Area Feste Schiranna in via Vigevano 26, Varese, si terrà un evento significativo in occasione della Festa della Schiranna: la presentazione del libro “Non è normale” di Cathy La Torre. Il libro affronta il tema della violenza, sottolineando come “Se è violenza non è amore. È reato.”

La serata sarà introdotta da Francesca Ciappina, portavoce delle Donne Dem della Provincia di Varese. L’autrice del libro, Cathy La Torre, avvocata e attivista per i diritti umani e contro le discriminazioni, dialogherà con Rossella Dimaggio, assessora del Comune di Varese.

Al termine della presentazione, seguirà un aperitivo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di continuare la conversazione in un ambiente più informale. L’evento è organizzato con il supporto del Partito Democratico della Provincia di Varese e delle Donne Dem.