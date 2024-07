Aperti in agosto: Comune di Busto Arsizio e Ascom presentano l’elenco dei pubblici esercizi operativi

È disponibile l’elenco dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, gelaterie, pizzerie d’asporto…) che garantiranno totali o parziali aperture nel mese di agosto a Busto Arsizio.

L’elenco, realizzato dagli uffici dell’Assessorato allo Sviluppo economico (ndr SUAP), in collaborazione con Ascom – Confcommercio Busto Arsizio e Medio Olona, sarà consultabile nella sezione “Avvisi” del portale istituzionale del Comune e sul sito di Ascom.

«Il censimento delle attività aperte in agosto è un servizio che l’Amministrazione offre sia ai cittadini che agli esercenti della nostra città. Risponde infatti alla duplice esigenza, da un lato, di chi sarà a Busto e avrà la necessità o il piacere di individuare dove poter pranzare, prendere un aperitivo, un gelato o cenare, dall’altro, dei pubblici esercizi, che potranno in questo modo raggiungere la loro clientela, con la possibilità di estenderla» afferma la vicesindaco e assessore alla partita Manuela Maffioli.

«In un’epoca in cui le abitudini delle persone stanno cambiando, anche nella scelta dei periodi di vacanza, il ruolo di presidio sociale delle attività di prossimità diventa sempre più fondamentale. È quindi bello constatare che le esigenze dei consumatori vengano assecondate e garantite con un servizio adeguato anche nel mese di agosto, sia da parte dei pubblici esercizi che dei negozi di vicinato. Ringraziamo l’amministrazione comunale, e in particolare l’assessore Manuela Maffioli, per questa importante e utile iniziativa a favore delle attività e dei cittadini» commenta il presidente di Ascom Rudy Collini.

Il calendario è modificabile: ciò consentirà ai pubblici esercizi che non avessero comunicato i loro periodi di apertura di provvedere scrivendo all’ufficio SUAP all’indirizzo

infosuap@comune.bustoarsizio.va.it in un processo di aggiornamento continuo.

Alla stessa mail potranno scrivere anche i pubblici esercizi che, pur avendo già comunicato il periodo di ferie, volessero modificarlo.

pubblici esercizi aperti in AGOSTO