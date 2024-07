Arrestato un 27enne a Varese: aggrediva i genitori per comprare la droga

Nel pomeriggio di venerdì 26 luglio i carabinieri della stazione di Varese hanno arrestato un 27enne, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Varese su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica.

Il giovane, già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, è gravemente indiziato di aver tenuto in diverse occasioni ed almeno dal mese di settembre 2023, maltrattamenti e comportamenti di prevaricazione nei confronti dei genitori.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il 27enne, allo scopo di ottenere denaro da spendere per l’acquisto di sostanze stupefacenti dai propri famigliari, con cui convive, avrebbe in più occasioni fatto ricorso ad offese e minacce, sfociate nel lancio e danneggiamento di oggetti all’interno dell’abitazione nonché in aggressioni fisiche allorquando la coppia negava la concessione di quanto richiesto.

Le vittime, non più giovani, si sono dunque trovate anche nella situazione di dover lasciare la propria casa e rifugiarsi in auto per trascorrere la notte o anche barricarsi all’interno della propria camera da letto, bloccando dall’interno la porta, nel timore di subire atti violenti dal proprio figlio

Tali condotte, che spesso richiedevano l’intervento dei Carabinieri di Varese, non si sono esaurite nemmeno successivamente all’applicazione della misura di sicurezza, rendendo, pertanto, necessario l’emissione di una misura restrittiva della libertà vigilata.

L’arrestato, quindi, è stato condotto presso il carcere di Varese a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento cautelare.