Assestamento di bilancio a Malnate, l’aumento delle indennità fa discutere

Dopo il primo consiglio comunale (leggi qui), nella serata di mercoledì 24 luglio si è tenuta anche la prima commissione consigliare della nuova amministrazione di Malnate guidata da Nadia Cannito. Sul tavolo l’assestamento di bilancio, documento attraverso il quale vengono attuate modifiche o integrazioni all’interno dei capitoli di entrata e spesa del bilancio comunale, in base all’andamento annuo.

E il capitolo che ha fatto più discutere, invece, è stato il quello riguardante le indennità per sindaco e assessori comunali, per il quale è prevista una variazione di 25mila Euro per il 2024 – da luglio fino a fine anno -, dato previsto per eccesso, ai quali vanno aggiunti il trattamento di fine rapporto del sindaco uscente per un totale di circa 31mila Euro.

Più in generale, l’argomento indennità per i prossimi anni è spiegato dalla nota comunale:

“L’amministrazione – spiega la nota divulgata dal Municipio – ha provveduto, secondo gli importi previsti dal Decreto Ministeriale 119/2000 a recepire quanto dettato dalle norme vigenti, utilizzando altresì, le risorse erogate dal Ministero, secondo la legge 234/2021, che prevede che le indennità dei Sindaci dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto ordinario, siano parametrate al trattamento economico complessivo dei Presidenti di Regione”.

A tal proposito le forze di minoranza hanno espresso il proprio dissenso, in particolare riguardo alle tempistiche, chiedendo di ridestinare parte di questi fondi ad altre opere sul sociale o per la città. A rispondere nel corso dell’assemblea, spiegando la decisione presa dall’amministrazione è stato l‘assessore al bilancio Enrico Torchia.

«La variazione – ha risposto Olinto Manini nel corso della commissione a una domanda posta – porterà lo stipendio del sindaco dai 1500 lordi di Bellifemine ai 4100 lordi che percepirà il nuovo sindaco».

«Ogni nuova giunta è chiamata a confermare le indennità previste dalle diverse normative vigenti al momento dell’insediamento – afferma il Sindaco Nadia Cannito -. Come amministrazione, abbiamo quindi deciso di adeguare le indennità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale, accogliendo così anche le normative riguardanti l’anticorruzione. Credo che l’impegno e il lavoro degli assessore e consiglieri che si impegnano per la cosa pubblica devono avere un riconoscimento anche a livello economico, anche pensando ai giovani che hanno voglia di impegnarsi nella politica e che magari non hanno una disponibilità economica di un certo tipo».

Il capitolo che ha visto la variazione maggiore è stato quello riferito alle asfaltature: si passerà dai 655.000€ stanziati inizialmente a 1 milione e 180 mila euro. «Una scelta doverosa nei confronti dei cittadini – afferma il sindaco Nadia Cannito -, la nostra Città ha bisogno di essere curata sin da subito e questo è uno dei primi passi».

Tra le altre variazioni si trova infatti un aumento di 25.000€ per la manutenzione del verde nei parchi e altri 30.000€ per interventi di messa in sicurezza della viabilità.

È stato inoltre comunicato che verrà istituita la Commissione Consiliare “Ambiente e Prevenzione dissesto idrogeologico” per iniziare un percorso di studio e confronto, mirato alla risoluzione del problema che interessa l’area Folla ma tratterà anche lo sviluppo futuro della Valle del Lanza e dell’ Olona e delle problematiche idrogeologiche su tutto il territorio, che comprende quindi anche gli altri corsi d’acqua cittadini come Fugascè e Quadronna.