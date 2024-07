Auto si ribalta nella notte a Olgiate Olona, gravissimo un ferito

Un grave incidente si è registrato nelle prime ore di domenica 14 luglio a Olgiate Olona.

Alle 2.43 è arrivata una chiamata di soccorso al 112 per un’auto ribaltata in via Roma.

Subito la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto i soccorritori di ambulanze e automedica, delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

Coinvolte risultano due persone: un ragazzo di 29 anni e un altra persona di 39. Sono state entrambe portate in ospedale a Legnano, una in codice rosso e cioè in pericolo di vita.

(seguono aggiornamenti)