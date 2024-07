Autostrada, chiusure notturne tra Besnate e l’allacciamento A8 e sulla Milano-Varese

Importanti lavori di manutenzione delle essenze arboree interesseranno la A8 Milano-Varese e la D08 Diramazione Gallarate-Gattico nella notte tra mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto. Per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei lavoratori, verranno chiusi alcuni tratti autostradali, causando inevitabili disagi e deviazioni.

Chiusure Programmate D08 Diramazione Gallarate-Gattico

Dalle 22 del 31 luglio alle 5 del 1 agosto: tratto Besnate – allacciamento A8, sarà chiuso in entrambe le direzioni. La stazione di Besnate sarà chiusa in entrata sia verso la A8 sia in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Itinerari alternativi: verso Milano, uscire a Besnate, seguire SP49 e SP26 fino a Gallarate per rientrare in A8. Verso Varese, uscire a Besnate, seguire SP49 e SP26 fino a Solbiate Arno per rientrare in A8. Verso la A26:,uscire a Gallarate, percorrere SS33 del Sempione verso Somma Lombardo-Vergiate e rientrare sulla D08 a Sesto Calende Vergiate.

Tratto Allacciamento A8 – Besnate: chiuso verso la A26.

Itinerari alternativi: Uscire a Gallarate, percorrere SS33 del Sempione verso Vergiate e rientrare sulla D08 a Sesto Calende Vergiate.

A8 Milano-Varese

Dalle 22 del 31 luglio alle 5 del 1 agosto: ramo di allacciamento verso D08 Diramazione Gallarate-Gattico chiuso in entrambe le direzioni.

Itinerari alternativi

Da Milano verso A26: uscire a Gallarate, seguire SS33 del Sempione fino a Vergiate e rientrare sulla D08 a Sesto Calende Vergiate.

Da Varese verso A26: uscire a Solbiate Arno, seguire SP26, SP34 e SS33 del Sempione fino a Vergiate e rientrare sulla D08 a Sesto Calende Vergiate.

Consigli per gli automobilisti

Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di pianificare con anticipo il proprio itinerario per ridurre al minimo i disagi. Le chiusure notturne, necessarie per la sicurezza e la manutenzione della rete autostradale, richiederanno pazienza e collaborazione da parte degli utenti della strada. Occorre restare aggiornati su eventuali variazioni e ulteriori indicazioni tramite i canali di comunicazione ufficiali delle autostrade.