Aviometal di Arsago Seprio acquisisce Kall Metal di Legnano. Nasce un polo di eccellenza nel settore dei semilavorati in alluminio

Aviometal spa, azienda specializzata nella distribuzione dei semilavorati in lega di alluminio con sede ad Arsago Seprio, in provincia di Varese, e fondata nel 1952, prosegue la sua crescita strategica perfezionando l’acquisizione di Kall Metal srl di Legnano. A partire dal 1 settembre, i clienti di Kall Metal saranno gestiti da Aviometal, che continuerà il lavoro svolto dalla società legnanese negli anni. Questa acquisizione risponde alle dinamiche evolutive del mercato della distribuzione di semilavorati in alluminio, che richiede un approccio sempre più innovativo e integrato per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti.

Kall Metal, un’azienda certificata operativa dal 1977, è nota per la sua esperienza nella distribuzione e commercio di alluminio e acciaio inox. A partire da settembre, l’attività di Kall Metal e i suoi dipendenti saranno integrati in Aviometal, che opera attualmente in numerosi settori tra cui meccanica generale, carpenteria, trasporti (ferroviario, cantieristica e automotive), meccatronica, aerospace, difesa e motorsport.

«La forte sinergia e complementarietà tra le due aziende ha portato all’acquisizione di questa prestigiosa realtà locale, scelta che è per noi motivo di crescita – ha dichiarato Federico Monti, member of the board di Aviometal -. Sia per i nostri clienti che per quelli di Kall Metal il servizio rimarrà invariato e, grazie all’unione delle due realtà e delle rispettive competenze, sarà ancora qualitativamente più elevato, sia in termini di prodotti che a livello di consulenza e supporto».

L’acquisizione contribuirà a creare un polo di eccellenza, consolidando la posizione di leadership di Aviometal nel mercato globale. L’integrazione delle risorse e dell’esperienza di Kall Metal con il solido know-how e l’ampia rete di Aviometal rappresenta non solo una crescita aziendale, ma anche un rafforzamento della capacità di rispondere alle esigenze di un mercato sempre più competitivo e in continua evoluzione.