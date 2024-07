Barzotti, Piras e Giorgi al Varese, poi il bomber. Test con Atalanta U23 e FeralpiSalò

È quasi al completo il Città di Varese, che nel pomeriggio di lunedì 22 luglio si ritroverà alle Bustecche per il raduno per il primo appuntamento della stagione 2024-2025. Il mercato è in fermento e nelle ultime ore la società biancorossa sta chiudendo le ultime trattative per consegnare a mister Roberto Floris la rosa al completo.

Gli ultimi due annunci sono stati quelli dell’esterno classe 2005 Giorgio Nitri e dell’attaccante classe 1992 Matteo Barzotti. Quest’ultimo è un colpo importante per l’attacco varesino, un elemento di esperienza e fiuto del gol che in Serie D è spesso andato in doppia cifra – Caronnese, Nibionnoggiono, Sangiuliano City e Pistoiese – e che l’anno scorso ha giocato più di 30 presenze tra campionato e Coppa Italia con la Giana Erminio in Serie C.

I prossimi annunci saranno quelli del portiere Lorenzo Piras – classe 2006 dal Bra – che verrà ufficializzato nel pomeriggio di martedì 16 luglio, e quello dell’esterno mancino classe 2005 Lorenzo Giorgi, cresciuto nella FeralpiSalò e nell’ultima stagione protagonista al Villa Valle con 32 presenze.

Per completare la rosa mancherà poi solo un attaccante, non due come pensato inizialmente, almeno per ora. Sarà un profilo di alto livello per andare a rinforzare il reparto. Nessun indizio per ora, ma il direttore sportivo Antonio Montanaro spera di portare a casa la firma prima del raduno.

PRIMI TEST

La prima settimana di allenamenti sarà tutta al centro sportivo delle Bustecche, con allenamenti al pomeriggio. Sabato 27 luglio la prima amichevole a Gavirate contro l’Atalanta Under 23. Un test subito molto importante per i biancorossi, che scenderanno poi in campo ancora giovedì 1 agosto a Salò contro la FerapiSalò. Roberto Floris metterà subito all’opera i suoi contro due formazioni di Serie C per un inizio stagione coi fiocchi.