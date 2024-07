BeB Il Sasso Bianco: il tuo punto di partenza a Comerio per scoprire il Varesotto

Il BeB Il Sasso Bianco a Comerio è un luogo accogliente perfetto per turisti e ciclisti, grazie alla sua posizione privilegiata e ai servizi pensati per chi ama il turismo lento e attivo. Aperto nel 2019 e selezionato come Official Point del progetto #VareseDoYouBike, il BeB non solo offre un punto di sosta confortevole, ma è anche una porta aperta sulle numerose opportunità ciclistiche e turistiche della provincia di Varese.

Servizi per i cicloturisti

Il Sasso Bianco mette a disposizione dei servizi per supportare i ciclisti in ogni fase del loro viaggio. Con un sicuro parcheggio per biciclette, informazioni dettagliate sui percorsi ciclabili locali e contatti per assistenza meccanica, il BeB è un hub ideale per gli appassionati delle due ruote.

Immerso nella natura e nella cultura locale

Situato vicino ai pittoreschi laghi della regione, Il Sasso Bianco offre agli ospiti l’opportunità di godere delle bellezze naturali e delle attività ricreative che solo il territorio varesino può offrire. Dalle passeggiate tranquille lungo i lidi dei laghi ai tour gastronomici che esplorano la ricca offerta culinaria locale, il BeB è un punto di partenza eccellente per scoprire la varietà turistica e culturale dell’area.

Informazioni e prenotazioni

Per maggiori dettagli o per prenotare il tuo soggiorno presso Il Sasso Bianco, è possibile visitare il sito www.ilsassobianco.it.