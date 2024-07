Biblioteca e musei a Busto Arsizio, gli orari estivi

Per tutta l’estate la Biblioteca G.B. Roggia rimarrà sempre aperta, ad eccezione del 16 e 17 agosto. “Anche per quest’anno è massimo lo sforzo dell’Amministrazione comunale per garantire i servizi culturali durante l’estate – afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli . Da qualche anno ormai la nostra Biblioteca resta aperta tutta l’estate, tranne che nel fine settimana di Ferragosto, confermando il suo ruolo di presidio culturale e punto di riferimento per chi resta in città, grazie all’impegno del personale e a una efficiente organizzazione che vede solo qualche piccola modifica nell’orario di apertura della sala ragazzi. Il tutto nell’ambito di un incessante percorso di valorizzazione e potenziamento dei servizi offerti a tutte le fasce di pubblico”.

La sala Monaco e l’area storica per adulti osserveranno gli orari consueti: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.45; sabato 9.00 – 17.45. Da oggi, 1 luglio, la sala ragazzi sarà aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 14.00. Alcuni libri per bambini e ragazzi saranno comunque disponibili nel pomeriggio in Sala Monaco. Le richieste di testi effettuate dopo le 14.00 saranno soddisfatte nel giorno lavorativo successivo.

Si ricorda che è possibile prenotare il libri online

Per informazioni: biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it

Per quanto riguarda i musei, dal 15 giugno al 31 luglio sono in vigore gli orari estivi. “Le Civiche Raccolte d’arte sono aperte la sera fino alle 22, per offrire ai cittadini una possibilità ulteriore di fruizione in ore più fresche e nel contempo per contribuire alla vita della città, in particolare di piazza Vittorio Emanuele II” continua la vicesindaco.

In particolare:

Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna:

– lunedì chiuso

– martedì-giovedì 18.00-22.00

– venerdì 9.30-13.00 e 18.00-22.00

– sabato 17.30-22.00

– domenica 18.00-22.00.

Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio:

– lunedì chiuso

– martedì-giovedì 14.30 – 18.00

– venerdì 9.30 – 13.00 e 14.30 – 18.00

– sabato 14.30 – 18.30

– domenica solo su appuntamento scrivendo entro il giovedì precedente

a museibusto@comune.bustoarsizio.va.it. Dall’ 1 al 31 agosto entrambi i musei saranno chiusi.