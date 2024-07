Cambia la viabilità a Montonate: è in arrivo la Montonight 2024

Da venerdì 12 a domenica 14 luglio, giorni in cui si svolgerà la celebre festa di paese, la Montonight, ci saranno delle variazioni del normale transito veicolare per alcune strade di Montonate.

In occasione della Montonight, attesissima da parte dei montonatesi, ma non solo, sarà prevista la chiusura di alcune strade nei tre giorni di svolgimento del festival musicale.

Misure prese al fine di tutelare e salvaguardare l’incolumità dei partecipanti alla manifestazione, ma anche per gli utenti della strada. Ad esclusione dei residenti, qui di seguito gli orari e le strade che subiranno un cambiamento nel prossimo fine settimana rispetto alla normale circolazione.

Venerdì 12 e sabato 13 luglio dalle 19:00 fino alla 1:00, e domenica 14 luglio dalle 19:00 alle 00:00 è prevista la chiusura al traffico in Via Dante e Piazza S. Alessandro, con divieto di sosta nella zona compresa tra l’intersezione con Via Parini e Via Cavour, Garibaldi, Don Nicola.

Lo stello vale anche per la via San Carlo Borromeo, per l’intero tratto compreso tra l’intersezione con Via Dante e l’intersezione con l’area adibita a pubblico parcheggio (Piazza Moroni), situata alla confluenza tra le Vie San Carlo, Garibaldi, XXV Aprile e S. Rocco.