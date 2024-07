Casa di Comunità di Busto Arsizio: chiusi dal 9 al 19 agosto gli uffici commissione patenti e certificazioni medico legali

Si informa la cittadinanza afferente ai comuni di Busto Arsizio, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona che gli uffici preposti alla commissione patenti e certificazioni medico legali saranno chiusi al pubblico dal 9 al 19 agosto.

In questo lasso temporale, i cittadini potranno comunque contattare i servizi inviando una mail, a seconda delle necessità, agli indirizzi di posta elettronica patenti.busto@asst-valleolona.it (patenti normali, porto d’armi, contrassegno disabili, ecc.) e commissione.patenti.busto@asst-valleolona.it

Le richieste pervenute saranno processate a partire dal 20 agosto.

In alternativa, si ricorda che è possibile prenotare autonomamente la visita per il rinnovo della patente di guida in commissione medica locale accedendo al sito https://hp.asst-settelaghi.it/PORTAL/, tramite il quale l’utente riceverà comodamente via mail i moduli di conferma di prenotazione.