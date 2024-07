Censis: l’Università dell’Insubria spicca per l’occupabilità. I primati di Giurisprudenza, Scienze motorie e Mediazione linguistica

È stata appena pubblicata la nuova classifica Censis delle Università italiane, suddivise tra statali e non statali e in categorie omogenee per dimensioni, e valutate su alcune voci chiave: strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio e altri interventi in favore degli studenti, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, occupabilità.

L’Università dell’Insubria mantiene il punteggio generale dello scorso anno, ovvero 83,2, e si colloca in 13esima posizione nel gruppo dei medi atenei statali, che contano tra 10mila e 20mila iscritti e in questa edizione sono 17, di cui tre lombardi.

Nel dettaglio, spicca il dato sull’occupabilità: con 98 punti, l’Insubria guadagna due posizioni rispetto allo scorso anno e si attesta quarta. È quinta per Servizi con 81 punti, sesta per Internazionalizzazione con 86 punti, settima per Comunicazione e servizi digitali con 93 punti. Diciassettesima invece per Strutture, con 75 punti, e Borse, con 66 punti.

A questa classifica si aggiunge il ranking sulla didattica dei corsi di laurea, in cui gli atenei sono valutati secondo la progressione di carriera degli studenti e i rapporti internazionali, senza tenere conto dei gruppi per dimensioni.

Nell’ambito delle lauree triennali, i risultati migliori li ottengono: Mediazione linguistica e interculturale, che con punteggio di 95,5 è sesta su 31 posizioni in Italia e prima in Lombardia; Scienze motorie e sportive, che con 93,5 è quinta su 22 a livello nazionale e prima in Lombardia; le Professioni sanitarie, che con 94 punti sono ottave su 29, seconde in Lombardia.

Tra le lauree magistrali a ciclo unico, si riconferma il successo di Giurisprudenza, che con 96 punti è sesta su 36 corsi in Italia, prima in Lombardia.

Complessivamente le graduatorie della classifica Censis sono settanta, destinate a supportare i giovani e le famiglie nell’orientamento alla scelta universitaria e disponibili online nella sezione dedicata del sito web del Censis, dove si possono interrogare in funzione dei personali obiettivi e percorsi di studio.