Centrale a gas a Castellanza: “Rumori e vibrazioni insopportabili”

«Questa centrale ci sta rovinando la vita, non riusciamo a dormire e a stare in casa tranquilli a causa dei rumori e delle vibrazioni». I residenti della zona che va da via Pomini al Buon Gesù, tra Castellanza e Olgiate Olona, tornano a contestare la centrale a gas naturale costruita da Wärtsilä all’interno del Polo Chimico per l‘inquinamento acustico e le vibrazioni che stanno danneggiando la loro qualità della vita.

Nonostante la società abbia tutte le autorizzazioni per operare regolarmente, chi abita vicino alla centrale lamenta forti disagi. Dopo la raccolta di oltre 400 firme, ancora da depositare nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, nella serata di ieri, 1 luglio, è stata quindi organizzo un momento di protesta in concomitanza con l’accensione dell’impianto.

Presenti il consigliere comunale del Pd, Gianni Bettoni e il segretario del Pd di Castellanza Alberto Dell’Acqua, decisi a battersi per trovare una soluzione migliorativa per i residenti: «La questione – dichiara Bettoni – è piuttosto seria. Dopo un anno e quattro mesi di prove e tentativi per un arrivare a un cambiamento e a una soluzione comune, il problema purtroppo non è ancora stato risolto. Anzi sembrerebbe peggiorato: il rumore è veramente fastidioso e oggi siamo qui insieme ai residenti per protestare. Come Pd di Castellanza ribadiamo il nostro sostegno assoluto al comitato spontaneo e a tutti i cittadini. Potremmo essere tutti nelle loro condizioni. Gli enti preposti hanno lavorato, è stato fatto molto, ma sono stati tutti tentativi vani. La nostra non è una guerra contro nessuno, noi intendiamo lavoriamo per trovare una soluzione che soddisfi i cittadini: per alcuni di loro la situazione sta diventando talmente stressante da rovinare la loro vita. La centrale viene attivata a secondo del bisogno e non ci sono nemmeno fasce orarie protette».

«Il problema – aggiunge il segretario del Pd, Alberto Dell’Acqua – si sta ripercuotendo non solo a Castellanza ma anche al Buon Gesù, tra Olgiate e Busto. Vi assicuro che la vibrazione che in questo momento (ieri sera ndr) ho alle mie spalle è veramente insopportabile. Ci sono registrazioni che dimostrano quanto le vibrazioni di porte, cancellate e finestre siano di grande disturbo. Quelle a bassa frequenza sono le più fastidiose in quanto fanno tremare materassi e infissi disturbando il sonno».

Nel video le dichiarazioni dei due politici e i video inviati dai residenti dalle loro abitazioni mentre si avvertono i rumori e le vibrazioni causati dalla centrale.