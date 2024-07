Chiusura notturna dello svincolo di Saronno per lavori sulla A9 Lainate-Como-Chiasso

Autostrade per l’Italia informa che, per consentire interventi di pavimentazione, lo svincolo di Saronno sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni. La chiusura avverrà dalle 21 di martedì 9 luglio alle 5 di mercoledì 10 luglio.

Durante questo periodo, gli automobilisti non potranno utilizzare lo svincolo di Saronno per entrare in autostrada né in direzione Lainate né in direzione Chiasso. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Origgio per chi viaggia verso Lainate e lo svincolo di Turate per chi viaggia verso Chiasso.

Gli utenti della strada sono invitati a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni del personale addetto ai lavori. Si consiglia di pianificare i propri spostamenti tenendo conto dei tempi di chiusura, al fine di evitare disagi e ritardi.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul traffico, è possibile consultare il sito web di Autostrade per l’Italia o contattare il servizio clienti al numero verde 800.123.456.