Cinquant’anni di musica alla Canonica di Brezzo di Bedero. L’assessore Caruso: “Un’eccellenza musicale”

“Buon compleanno alla Stagione Musicale della Canonica di Brezzo di Bedero. Vi porto gli auguri di Regione Lombardia per il vostro cinquantesimo. Nel 1973 è stata accesa una “scintilla” di grande valore artistico in grado di supportare quel turismo culturale che unisce i residenti della provincia di Varese ma anche i visitatori stranieri nel nome della Cultura che la Curia Ambrosiana aveva fatto proprio. – afferma l’Assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso. – Nel corso degli anni la vostra iniziativa si è affermata come un’eccellenza musicale del territorio lombardo proponendo le esecuzioni di alcuni tra i massimi esponenti della cultura musicale italiana ed europea. La 50esima edizione, con la direzione artistica del Maestro Fabio Bagatin – che ringrazio per la sua dedizione nel promuovere questo splendido evento – conferma il suo impegno nel proporre concerti di alta qualità, dando spazio sia a complessi di fama internazionale sia a giovani artisti talentuosi, pronti a ispirare con la loro musica. Sono certa che le vostre esibizioni animeranno l’estate lombarda nel segno di grandi brani. Regione Lombardia, dunque, vi ringrazia per il vostro ruolo di portatori della bellezza artistica che svolgete da mezzo secolo con maestria e talento. Che sia per voi una stagione ricca di successi. E ancora tanti auguri per il vostro cinquantesimo di attività”.

La 50a edizione di Segno Spazio Armonia, con la direzione artistica di Fabio Bagatin, prosegue sabato 20 luglio 2024 alle ore 21 con il Concerto d’Organo di Enrico Viccardi, con musiche di Scarlatti, Bach, Von Sachsen-Weimar, Stanley, Sammartini, Gherardeschi, Padre Davide da Bergamo. Tale iniziativa in collaborazione con la 44a Edizione del Festival Antichi Organi, Patrimonio d’Europa, si potrà fruire presso la Canonica Di San Vittore Martire a Brezzo di Bedero.

La stagione, sostenuta dal contributo di Regione Lombardia, del Comune di Brezzo di Bedero, di Grand Luino, si articola in diversi concerti sino a sabato 7 settembre con inizio alle ore 21, in cui esibizioni si alternano tra la Collegiata di San Vittore, Casa Paolo e, nell’ultimo concerto, al Santuario di Santa Maria Bambina in Pianezza la vigilia della festa patronale.

“Ci fa molto piacere e ci onora che l’assessorato alla Cultura della Regione Lombardia abbia voluto riconoscere l’importanza di “Segno, Spazio, Armonia”, la Stagione Musicale della Canonica. – commenta Fabio Bagatin, Direttore Artistico della manifestazione -. E’ un riconoscimento di sicuro prestigio per un piccolo comune quale Brezzo di Bedero che, grazie all’impegno costante di persone illuminate e amanti della cultura, è stato in grado di dare vita ad una stagione musicale, giunta quest’anno alla 50a edizione, che porta sulla riva lombarda del Lago Maggiore musica di qualità, con artisti affermati a livello internazionale e giovani di grande talento, in uno dei luoghi più suggestivi della nostra regione: la Canonica di San Vittore Martire, un monumento del Romanico lombardo da cui si gode una vista mozzafiato e che conserva quattro codici musicali risalenti al XII, XIV e XV secolo, opere fondamentali per lo studio del canto ambrosiano. Siamo anche grati l’Assessore alla Cultura, Avvocato Francesca Caruso, per la + lettera in cui ci ringrazia per l’aiuto dato alle istituzioni e alle comunità locali nella valorizzazione del territorio, le sue iniziative e le sue bellezze”.

La Stagione Musicale accoglie anche un attento pubblico straniero che partecipa con entusiasmo ad ogni concerto. “Da anni crediamo fermamente nell’ importanza della valorizzazione territoriale soprattutto attraverso quelle iniziative culturali che possano distinguere l’ Alto Verbano e riportarlo agli antichi splendori. – afferma Luca Sartorio, Founder & CEO di Grand Luino srl -. Da anni crediamo fermamente nell’ importanza della valorizzazione territoriale soprattutto attraverso quelle iniziative culturali che possano distinguere l’ Alto Verbano e riportarlo agli antichi splendori. Proprio per questo ci siamo impegnati a sostenere la preziosità di una rassegna che da ben cinquanta anni ci distingue catalizzando l’ attenzione di un pubblico anche straniero. Le nostre progettualità turistico culturali proseguono a Palazzo Verbania sabato 19 ottobre alle ore 17 con la quarta edizione della nostra convegnistica dedicata all’ ambito turistico-culturale che ha goduto del patrocinio regionale nelle ultime due edizioni”.

CALENDARIO DEI CONCERTI

Canonica Di San Vittore Martire – Brezzo di Bedero – Ore 21

Sabato 20 LUGLIO 2024fas

Concerto d’Organo

Enrico Viccardi, organista

Musiche di Scarlatti, Bach, Von Sachsen-Weimar, Stanley, Sammartini, Gherardeschi, Padre Davide da Bergamo

Canonica Di San Vittore Martire – Brezzo di Bedero – Ore 21

Sabato 27 LUGLIO 2024

Orchestra da Camera Carlo Coccia

Rita Mascagna – Davide Agamennone, Violino

Musiche di Vivaldi

Canonica Di San Vittore Martire – Brezzo di Bedero – Ore 21

Sabato 3 AGOSTO 2024

Orchestra Cameristica di Varese

Fabio Bagatin, direttore

Musiche di Holst, Puccini, Reinecke

Casa Paolo – Brezzo di Bedero – ORE 21

Domenica 4 AGOSTO 2024

Jeux des cordes et du bois…

Luca Avanzi, Oboe e Corno Inglese

Elena Elisa Gorna, Arpa

Musiche di Rust, Debussy, Ibert, Fauré

Casa Paolo – Brezzo di Bedero – ORE 21

Domenica 11 AGOSTO 2024

Marco Giani, Clarinetto

Irene Veneziano, Pianoforte

Musiche di Saint Saens, Pulenc, Gershwin, Rivera

Casa Paolo – Brezzo di Bedero – ORE 21

Domenica 18 AGOSTO 2024

Francesco Pasqualotto, Pianoforte

Musiche di Beethoven, Bruckner, Musorgskij

Casa Paolo – Brezzo di Bedero – ORE 21

Domenica 25 AGOSTO 2024

Omaggio a Giacomo Puccini

Ivanna Speranza, Soprano

Matteo Failla, Pianoforte

Musiche di Puccini, Bellini, Donizetti, Tosti

Casa Paolo – Brezzo di Bedero – ORE 21

Domenica 1 SETTEMBRE 2024

Faccini Piano Duo

Bestabea Faccini, Elia Faccini

Musiche di Ravel, Dukas, Morricone, Williams

Santuario di Santa Maria Bambina in Pianezza – Brezzo di Bedero – ORE 21

Sabato 7 SETTEMBRE 2024

Suoni D’Arpa

Martina Ninfantani, Arpa

Musiche di Bach, Spohr, De Falla, Renié