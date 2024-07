Con Informagiovani Marnate un aperitivo in lingua inglese

L’iniziativa ha lo scopo di promuovere la socializzazione e lo scambio di idee (peer-education), oltre che di potenziare la proprietà linguistica in lingua inglese come competenza in ottica orientativo-lavorativa

Sabato 20 luglio dalle 19:00 alle 21:00 presso Mondodomani – Sporting Club a Marnate ci sarà l’iniziativa dal titolo “Fluent – aperitivo in lingua inglese” rivolto ai destinatari del servizio InformaGiovani, giovani del territorio di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

L’iniziativa ha lo scopo di promuovere la socializzazione e lo scambio di idee (peer-education), oltre che di potenziare la proprietà linguistica in lingua inglese come competenza in ottica orientativo-lavorativa, e si avvale di metodologie di educazione non formale. Sarà presente inoltre una referente linguistica che a fine serata fornirà feedback personalizzati ai partecipanti.

Il luogo di realizzazione dell’evento sperimentale è proposto come strategico per l’avvicinamento alla popolazione giovanile marnatese e per la promozione del servizio InformaGiovani, ed è a partecipazione gratuita.

E’ consigliabile iscriversi tramite il link https://tinyurl.com/fluentluglio o via whatsapp allo 0331 1442691