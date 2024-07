Controlli notturni nei centri massaggi di Lavena Ponte Tresa

Controlli notturni della polizia locale di Lavena Ponte Tresa in alcuni centri massaggi del territorio comunale. L’operazione degli agenti è stata svolta la scorsa notte e ha previsto ispezioni a tappeto nelle attività del settore. I controlli si sono concentrati soprattutto sulla verifica del rispetto delle normative regionali e comunali, sia verso eventuali violazioni in relazione al pubblico decoro e al costume, nonché alle norme igieniche.

Sono così state riscontrate diverse violazioni, per le quali la Polizia Locale procederà ai sensi di legge.