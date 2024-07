Crolla controsoffitto del supermercato, ferita una operaia a Castellanza

Incidente sul lavoro in un supermercato di Castellanza dove una giovane operaia è rimasta ferita a causa del crollo di una porzione di controsoffitto mentre stava svolgendo le sue mansioni.

Il cedimento è avvenuto al punto vendita Tigros di via Bettinelli nel pomeriggio di sabato 27 luglio, intorno alle ore 15. Sul posto si sono recati sia i mezzi di soccorso sia i Vigili del Fuoco con un mezzo proveniente da Legnano e, in seguito, uno di Busto Arsizio accompagnati dai dirigenti. Presenti anche le forze dell’ordine e il personale dell’ATS competente per gli incidenti sul lavoro. (foto Vigili del Fuoco)

Le condizioni dell’operaia sono serie ma non verserebbe in pericolo di vita: è stata quindi trasportata con un cosiddetto “codice giallo” all’ospedale di Legnano con un’ambulanza in forza alla Croce Rossa di Busto Arsizio.