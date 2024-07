Crolla un muro dietro il Maglio di Ghirla: chiusa la ciclopedonale fino al lago

Le piogge torrenziali degli ultimi giorni hanno causato il cedimento di un muro dietro il Maglio di Ghirla, provocando la chiusura totale della ciclopedonale in via Montello fino a poco prima del lago. Un’interruzione che coincide con l’ultimo tratto della prima tappa della Via Francisca del Lucomagno, che conduce fino alla Badia di Ganna.

Ai camminatori e pellegrini si consiglia, una volta giunti al Maglio di Ghirla, di proseguire lungo la strada principale, evitando di entrare nell’abitato, fino alla fermata dei pullman. Da lì, svoltare a destra verso il lago. Questo percorso alternativo permetterà di evitare la zona chiusa e di proseguire il cammino in sicurezza.