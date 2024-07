Una festa per celebrare i 30 anni dalla maturità. Sono arrivati da tutta Europa in 50, ex studenti della Scuola Europea di Varese e hanno scelto Ispra, o meglio la frazione di Barza, per festeggiare insieme la ricorrenza.

Galleria fotografica Da tutta Europa a Ispra per festeggiare i 30 anni dalla maturità alla Scuola Europea di Varese 4 di 4

«In un periodo storico dove il sentimento europeo sembra vacillare ci siamo ritrovati in tanti, provenienti da ogni parte d’Europa – raccontano gli ex studenti -. Italiani, olandesi, tedeschi, francesi, inglesi (nonostante la Brexit) e greci, ci siamo riabbracciati dopo 30 anni, volando da tutte le parti dell’Europa, per ritrovarci insieme e rinsaldare lo spirito di unità e fratellanza nel quale sono cresciuti».

«“Amici da sempre, amici per Sempre”: questo lo slogan che ci accomuna. Senza razza, cultura o religione – proseguono gli ex studenti della Scuola Europea di Varese -. Certo, le differenze culturali esistono, ma abbiamo imparato a farne tesoro invece che farne punti di allontanamento».

«Trenta anni dal nostro BAC (la maturità della Scuola Europea) cominciano ad essere un bel traguardo, ma la gioia di rivedersi ci ha fatto tornare tutti 17enni. E non c’erano solo ex studenti, ma anche ex (e attuali) professori! Perché, come amiamo pensare tutti noi che abbiamo fatto una delle Scuole Europee, “Even if you go far away, in your heart, you will always be BAC k”», concludono.