Emozioni, risate e musica: finale magistrale di Tra Sacro e Sacro Monte con Bob Dylan e il rock

Racconti, storie, visioni e tanta musica. La carriera artistica di Bob Dylan e, insieme, il racconto della sua vita sono stati narrati nella serata di giovedì 25 luglio sotto la XIV Cappella del Sacro Monte di Varese nello spettacolo “Un uomo chiamato Bob Dylan”.

Era l’ultima serata di Tra Sacro e Sacro Monte. Un appuntamento da tutto esaurito con la storia della musica che ha soddisfatto anche i palati più esigenti.

Ezio Guaitamacchi racconta Bob Dylan da Freewheelin ai giorni nostri

A tenere le fila di un racconto ricco di sfumature, concetti, visioni, battaglie politiche ma anche banalità, infatuazioni, gossip, il giornalista, musicista e scrittore Ezio Guaitamacchi, profondo conoscitore del mondo della musica e soprattutto del rock.

Guaitamacchi ha costruito uno spettacolo per dare una lettura a tutto tondo del poeta laureato, premio Nobel per la letteratura, facendosi interprete dell’evoluzione stilistico espressiva della leggenda musicale di Duluth: da Freewheelin, uscito 60 anni fa, fino ai giorni nostri, attraverso tre generazioni.

Andrea Mirò splendida interprete di Joan Baez

Il racconto alterna aneddoti a brani musicali in chiave acustica dell’infinita produzione targata Dylan. Accanto a Ezio Guaitamacchi, Andrea Mirò che dello spettacolo è direttrice artistica e interpreta in modo convincete Joan Baez, figura centrale nella vita di Dylan.

Davide Van De Sfroos attore, pittore e musicista

Sulla scena anche un inedito Davide Van De Sfroos che interpreta l’amico e collaboratore Bob Neuwirth: sul palco è attore, pittore ( realizza bozzetti che a fine spettacolo regalerà agli spettatori) e musicista offrendo al pubblico versioni in italiano dei testi americani di Dylan, in un’alternanza linguistica capace di offrire il senso profondo dei testi di Dylan mantenendone la costruzione musicale.

Brunella Boschetti è la bravissima vocalist di un cast capace di far riviere una carriera musicale ricca e complessa ( Dylan continua a esibirsa ancora oggi all’età di 83 anni), testimone della profonda America, delle sue contraddizioni, di battaglie e visioni.

Arrivederci all’estate 2025

Un gran finale per la XV edizione di Tra Sacro e Sacro Monte che nemmeno l’elevata umidità è riuscita a rovinare quando ha mandato in tilt tutta la dotazione chitarristica di Ezio. Con un intervento tecnico in emergenza, il gruppo ha concesso ” il bis non richiesto”.

Bob Dylan con le sue domande sulla vita è stata la chiusura perfetta con la XIV cappella a fare da magico sfondo.

Il Festival ha un ultimo appuntamento domenica 28 luglio dedicato ai più piccoli: ”Quando cadono le stelle” produzione del Karakorum teatro alle ore 10.30 al Campo dei Fiori.

Il direttore artistico Andrea Chiodi, dopo i ringraziamenti a tutti gli sponsor e a tutti i collaboratori, ha dato appuntamento al prossimo anno. Stesso Monte, stessa cappella.