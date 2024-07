Filippo Ganna prima medaglia azzurra alle Olimpiadi: argento nella cronometro

Era una delle carte da medaglia a disposizione dell’Italia nella prima giornata di gara e lui, Filippo Ganna, non ha tradito. Il campione di Vignone ha centrato l’argento nella cronometro individuale su strada in un pomeriggio parigini caratterizzato dalla pioggia e dalle strade bagnate.

Ganna è stato superato solo da un altro fenomeno della specialità, il belga Remco Evenepoel che ha staccato il verbanese di 14″92; terzo l’altro belga Wout van Aert davanti al giovanissimo inglese Josh Tarling che ha pagato a caro prezzo un cambio di bicicletta non previsto. 18° l’altro azzurro, Alberto Bettiol.

I quattro hanno pedalato sul filo del rasoio e con distanze ridotte con Ganna che è stato autore di uno straordinario finale: negli ultimi chilometri ha infatti distanziato Tarling e scavalcato van Aert (alla fine battuto per oltre 10″) ma la rimonta non è bastata per raggiungere Evenepoel, il quale affianca la maglia iridata all’oro olimpico. Poco male: davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “Top Ganna” ha portato all’Italia il primo podio muovendo il medagliere in un sabato non proprio positivo. Ora l’atleta del Lago Maggiore si sposta sulla pista dove proverà a confermare l’oro con il quartetto dell’inseguimento di cui è il leader indiscusso.

«Sono molto felice – ha detto Ganna ai microfoni di Eurosport – Tutti sapevano che con la pioggia non avremmo potuto dare il meglio ma abbiamo corso tutti nelle stesse condizioni. Ho seguito il mio ritmo e sono molto soddisfatto: ringrazio tutto il mio staff a partire dal tecnico Dario Cioni. Certo, sono arrivato vicino all’oro ma anche vicino a cadere: forse qualcuno dall’alto in quel momento mi ha protetto».

DONNE: TOP TEN PER LONGO BORGHINI – Va all’Australia l’oro nella crono su strada femminile. A conquistare il titolo olimpico è l’esperta Grace Brown che sulle strade parigine bagnate dalla pioggia si è imposta nettamente sulla britannica Anna Henderson (staccata di 1.31.59), argento, e sull’americana Chloe Dygert (bronzo a 1.32.46). Diverse le cadute tra le quali quelle di Lotte Kopecky e di Cecile Uttrup Ludwig. Ottavo posto per l’unica italiana, Elisa Longo Borghini: l’ossolana è stata autrice di una buona prova senza però mai essere davvero in lotta per le medaglie.

«Abbiamo trovato strade molto scivolose e quando ho saputo che Kopecky era caduta ho scelto di proseguire con maggiore sicurezza – ha detto Longo Borghini a Eurosport – Sono contenta della mia prestazione; certo in carriera ho fatto meglio e lottare per la medaglia ma comunque, visti i tempi, è quello che ci aspettavamo». La crono individuale per Elisa è stata però solo un passaggio in vista della gara in linea di domenica prossima nella quale punterà al podio.