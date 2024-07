Gallarate, controlli in forze tra stazione e centro dopo l’ordinanza anti-alcol

Dopo l’estensione dell’ordinanza che prevede limitazioni alla somministrazione e alla vendita di alcolici, a Gallarate sono scattati i controlli a tappeto. Nella serata di venerdì 26 la zona della stazione e del centro è stata teatro di una massiccia campagna interforze coordinata dalla Polizia di Stato, alla quale hanno preso parte sia gli uomini del commissariato locale sia quelli del Reparto Mobile di Milano ma anche i Carabinieri e la Polizia Locale.

In tutto, dopo le disposizioni del questure Carlo Ambrogio Enrico Mazza, sono state ben 130 le persone controllate e identificate, 50 delle quali sono risultate con precedenti di polizia. Nella stessa serata sono stati “visitati” anche sei esercizi pubblici. I controlli a Gallarate – spiegano le Forze dell’Ordine – proseguiranno anche nella serata del sabato e nelle prossime settimane.

Nei guai sono finite soprattutto due persone che erano state colpite dal cosiddetto “Daspo Willy” (quello emesso per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in esercizi pubblici) nello scorso mese di giugno, provvedimento che vietava loro di frequentare determinati locali del centro città. Con l’infrazione i due giovani rischiano ora la reclusione da uno a tre anni e una multa che può andare da 10mila a 24mila euro.

Sempre venerdì sera il personale della Squadra Amministrativa della Questura ha effettuato controlli ad esercizi pubblici nel centro di Varese. Una operazione che ha portato ad elevare sanzioni amministrative per oltre 4mila euro.