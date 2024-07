Gas e luce green a prezzi vantaggiosi per i commercianti di Busto Arsizio con Agesp Energia

Oggi è stata siglata una convenzione da AGESP Energia, Confcommercio Busto Arsizio e Medio Olona, il Comitato Commercianti Centro Cittadino e l’Associazione Sacconago Commercianti, Artigiani & Co. L’intesa è stata presentata in conferenza stampa.

«Radicamento, servizio e sostenibilità sono le nostre coordinate di riferimento – hanno osservato Degni e il presidente Paolo Montani -. All’insegna della nostra storica presenza sul territorio cerchiamo sempre di fornire le soluzioni migliori per le famiglie e le attività, con una forte impronta green che guida tutti i nostri business».

«L’accordo riserva una offerta speciale a tutti gli associati delle tre associazioni, sia per le attività commerciali sia per le esigenze familiari, e risponde alle aspettative di sostenibilità», ha sottolineato l’amministratore delegato di AGESP Energia, Emanuele Degni.

Oltre alla gestione on line di bollette e pagamenti, l’offerta è green altresì poiché prevede la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili; AGESP Energia si impegna infatti a garantire che un quantitativo di energia elettrica almeno pari a quello prelevato dal cliente sia stato prodotto da impianti alimentati da fonti rinnovabili e prevede inoltre la compensazione delle emissioni di Co2 equivalenti alla fornitura stessa mediante l’acquisto e l’annullamento di crediti di carbonio certificati.

Il presidente di Confcommercio Ascom Busto Arsizio e Medio Olona, Rudy Collini, ringrazia AGESP Energia per aver costruito “un’eccellente convezione che da un lato garantisce agli associati di ottenere significativi risparmi economici sui consumi energetici e dall’altro contribuisce a valorizzare i temi fondamentali della sostenibilità energetica ed ambientale”. Il presidente Collini conferma inoltre la disponibilità degli uffici di Ascom “per qualsiasi informazione in merito ed invita gli associati ad approfondire i contenuti di questa importante opportunità a favore delle imprese e delle famiglie”.

Paolo Crespi, a nome dell’associazione Sacconago Commercianti, si dice «onorato di avere un ruolo in questa convenzione e onorati di rappresentare tutte le periferie della città». Ma Crespi è soprattutto orgoglioso per il fatto che Sacconago possa «dare un contributo per un risparmio economico per tutte le imprese e per le famiglie, in un momento ancora particolare come quello che stiamo vivendo».

«Questo accordo offre condizioni vantaggiose per le forniture di gas ed energia elettrica a tutti i commercianti associati», Rimarca da parte sua Sara Leoni, presidente del Comitato Commercianti Centro Cittadino. «La convenzione risponde non solo alle esigenze delle attività commerciali, ma anche a quelle familiari. È un’opportunità che ci permette di beneficiare di soluzioni energetiche ottimali e convenienti, in linea con le aspettative di sostenibilità ambientale. Una dimostrazione di un impegno concreto verso un futuro più verde e sostenibile».

La convenzione è già attiva. Per aderire e acquisire ulteriori informazioni basta fare riferimento agli sportelli di via A. da Giussano, 8 Busto Arsizio.