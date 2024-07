Giubiano riporta dopo 5 anni la Caccia al Tesoro in auto a Varese: attese 80 squadre

Dopo cinque anni di attesa, e una pandemia in mezzo, finalmente ritorna la Caccia al Tesoro in Auto di Giubiano a Varese.

L’edizione di quest’anno, la 23esima, si terrà il 14 settembre 2024, esattamente cinque anni dopo l’ultima edizione del 2019. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 3000 persone negli ultimi vent’anni. Con 80 indizi da risolvere e 350 premi in palio, l’evento promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti, che sono chiamati a partecipare in squadra ad una classica “caccia al tesoro” che li porterà per le vie di tutta la città. Le squadre – se ne attendono almeno 80 – – che completeranno il percorso nel minor tempo vinceranno fantastici premi, tra cui weekend in località turistiche e buoni regalo.

La Caccia al Tesoro è un percorso di diverse tappe, posizionate in diversi luoghi della città, raggiungibili solo dopo aver identificato la corretta posizione tramite la risoluzione logica di indizi consegnati ai giocatori. I partecipanti, una volta giunti alla tappa, la cui posizione è indicata dall’indizio, devono svolgere prove di diverso genere (cultura, abilità, fortuna…) al termine delle quali viene loro consegnato l’indizio per identificare la posizione della successiva tappa. La Caccia al Tesoro non è una gara di velocità; vince la squadra che accumula più punti fornendo la corretta risoluzione logica degli indizi e ottenendo un punteggio elevato nella classifica di ogni prova.

COME PARTECIPARE

Per partecipare all’evento, è stata istituita una preiscrizione online, che garantisce il posto e consente di pagare la quota di iscrizione telematicamente. La squadra risulta preiscritta solo dopo il completamento del pagamento e la ricezione della email di conferma (il contributo è di 65 euro a squadra). La quota di partecipazione include un kit di benvenuto con mappe e gadget.

L’iscrizione viene poi completata all’oratorio di Giubiano (in via Malta, 18 a Varese) il 6 o 7 settembre dalle 19 alle 21, con la consegna del modulo di iscrizione firmato da tutti i giocatori. Durante questa fase, vengono forniti badge e magliette. La foto di squadra deve essere inviata entro le 23:59 dell’11 settembre, pena una penalità sul punteggio finale. Se il numero massimo di squadre viene raggiunto, le successive vengono inserite in lista d’attesa e avvisate in caso di rinunce.

Per ulteriori dettagli e per preiscriversi all’evento, visitate il sito ufficiale: Mamballa.it