Gli amici ricordano Manuel nella sua tabaccheria a Castellanza: “Abbiamo perso un punto di riferimento”

Manuel Sampellegrini lascia un vuoto enorme tra i tantissimi amici che da Gorla Minore a Castellanza si sono svegliati domenica mattina con la terribile notizia dell’amico scomparso in un incidente stradale a Olgiate Olona, a pochi passi da casa sua.

Un vuoto che si legge negli occhi dei tanti che, questa mattina, sono entrati nella tabaccheria di piazza Soldini a Castellanza e che, oltre a non trovare Manuel, hanno potuto vedere la tristezza sul volto del suo socio Matteo Rossi, ritrovatosi da solo a gestire un’attività ormai più che decennale e punto di riferimento per i residenti, gli studenti della Liuc e le altre attività della piazza.

«Manuel è sempre stato un punto di appoggio per i suoi amici – racconta in lacrime uno di loro -. Amava la vita e ne apprezzava ogni aspetto. Ha superato tante difficoltà e aiutava gli altri senza mai volere niente in cambio».

Manuel aveva uno spirito imprenditoriale molto spiccato e amava lo sport, in particolare lo sci e il motociclismo: «Faceva ogni cosa nella maniera più precisa possibile. Studiava e si preparava sia sul lavoro che nelle attività sportive. Tutti ci rivolgevamo a lui proprio per la sua estrema affidabilità», racconta ancora un amico, anche lui commerciante, con il quale aveva passato la serata di sabato.

C’era stata una festa di compleanno e Manuel è rimasto insieme agli altri in allegria: «Ci siamo fatti una foto prima di salutarci. È l’immagine della felicità che conserverò di lui», dice ancora l’amico che scoprirà solo il giorno dopo di aver perso quell’allegro motore di iniziative che era Manuel.