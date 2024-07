Gli occhi di Easyjet su Linate: “Più voli da Milano non danneggeranno Malpensa”

I dettagli sono segreti, discussi tra Londra, Roma e Berlino. Ma l’obiettivo non è certo segreto: easyJet vuole “prendersi” Linate. Il matrimonio tra Ita e Lufthansa porterà a liberare almeno una quindicina di slot sull’ambitissimo aeroporto cittadino di Milano e la compagnia arancione è in prima linea per accaparrarsele.

Lo spiega il Country Manager, Lorenzo Lagorio, sotto il sole della Costiera Amalfitana dove EasyJet ha introdotto una nuova rotta per inaugurare l’aeroporto di Salerno. «Non è un segreto che abbiamo interesse a crescere in aeroporti principali -dice- e Linate è perfetto in questa strategia. Quell’opportunità di crescita oggi c’è ma al momento non sappiamo che esito potrà avere». Già oggi comunque easyJet offre 900.000 posti all’anno da Linate verso Berlino, Amsterdam, Parigi e Londra e «la strategia sarebbe di un ulteriore sviluppo sulle principali città europee, molto ambite dalla clientela business». Un aeroporto cittadino come Linate, infatti, ha una componente corporate molto importante che potrebbe coprire un 25/30% dei passeggeri «e si tratta di viaggiatori che di base sono più remunerativi per le compagnie, anche ad esempio attraverso lo speady bording, la scelta dei posti e i servizi a bordo».

Non è comunque detto che Linate possa diventare una nuova base di Easyjet. Lagorio fa l’esempio di Roma: «Nella capitale non abbiamo nessun aereo basato ma offriamo lo stesso 1,7 milioni di posti all’anno».

In ogni caso la crescita su Linate non avrà ripercussioni su Malpensa, dove Easyjet occupa l’intero terminal 2 e fa volare un passeggero su tre dell’aeroporto. «A Malpensa abbiamo 22 aerei basati e siamo la prima compagnia -dice Lagorio-. Da qui proviamo sempre nuove rotte e abbiamo una grande efficienza operativa che ci permette anche di recuperare i ritardi che si accumulano sui congestionati cieli europei. Quindi uno sviluppo su Linate sarà complementare a Malpensa».