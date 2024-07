I “Fottuta marmellata” con Luca Chiaravalli sul palco di piazza Libertà a Gallarate

Pro Loco Gallarate annuncia per San Cristoforo un evento straordinario per tutti gli amanti della musica e dello spettacolo, una serata patrocinata dal Comune di Gallarate.

Il 25 luglio, alle ore 21:30, la band dei Fottuta Marmellata salirà sul palco di Piazza Libertà per una serata di musica dal vivo in occasione della festa patronale cittadina.

Il progetto della band Fottuta Marmellata nasce nel 2023 con l’intento di offrire al pubblico una raccolta di brani celebri ma mai scontati, un viaggio musicale che attraversa la storia del rock, dalle sue origini fino ai suoni più contemporanei. Ciò che distingue questo gruppo è la sua struttura unica: due sezioni ritmiche che si alternano sul palco, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Il cuore dei Fottuta Marmellata è formato da Luca Chiaravalli che reduce dal successo di Sanremo con “Pazza” interpretata da Loredana Bertè. Accanto a lui, Alessandro Lualdi, pianista e compositore, lo accompagna sin dagli anni ’90. Con più di vent’anni di esperienza con la band fusion jazz “Moto Perpetuo”, Lualdi ora si esibisce con il basso. Nell’altra sezione ritmica troviamo Gigi Maratea, batterista dall’ampia formazione, noto per “Duedidue” e la cover band “Amnesia”, insieme ad Alessandro De Felice, un bassista di grande maestria, ben conosciuto nella scena delle cover band del Varesotto.

Le parti melodiche sono affidate a Emanuele Volpi e Paolo Noal. Volpi, diplomato in chitarra classica al Conservatorio, porta la sua versatilità al repertorio della band. Noal, con una formazione classica alle spalle, si è dedicato al rock con passione, diventando un riferimento nella scena locale. A condurre la band è William Moretti, cantante talentuoso, noto per i suoi lavori con i Mad Hatters nella scena musicale di Gallarate e Varese.

Chiaravalli sta preparando, assieme alla sua band, il video musicale del loro primo singolo ma nell’attesa di questo momento, il gruppo incontrerà il pubblico per un concerto con un repertorio ricco di cover storiche del rock inglese e statunitense che prevede la partecipazione di altri ospiti. Tra questi possiamo citare Antonello Comparato, cantante gallaratese e attore di teatro e Biagio Sturiale attivo sulla scena live da molti anni collaborando con lo stesso Chiaravalli per artisti come Eros Ramazzotti, Piero Pelù, Francesco Renga, Loredana Bertè, Anna Tatangelo e tanti altri e con Fabio Ilacqua come chitarrista per gli ultimi due lavori di Francesco Guccini.

Quella a Gallarate sarà una serata basata su cover di successo di grandi gruppi rock inglesi e statunitensi. Verranno interpretati alcuni brani dei Foo Fighters, Pearl Jam, Blink182, Green Day, Beatles, U2, Clash e tanti altri. Due ore di puro divertimento rock.

Dalla Pro Loco Gallarate arrivano anche le parole del presidente, Vittorio Pizzolato: «Siamo molto felici di portare qui a Gallarate Luca Chiaravalli e la sua band, proprio nella sua città. Sarà un concerto evento che piacerà tantissimo ai gallaratesi. Un evento per celebrare, dopo i tradizionali appuntamenti religiosi, in maniera profana con un momento di grande festa il nostro Santo Patrono. Luca Chiaravalli è un gallaratese DOC che porta alto in tutto il mondo il nome della nostra città e ci è sembrato molto bello rendergli onore, con una serata dedicata a lui e al suo gruppo. Inoltre, per molti di noi, sarà l’occasione per vederlo in una veste nuova, non solo come tutti lo conosciamo il direttore d’orchestra e il produttore di cantanti famosissimi ma come musicista. E che musicista! Vi aspettiamo in piazza il 25 luglio».

Appuntamento il 25 luglio alle ore 21.30 in Piazza Libertà a Gallarate. Ingresso libero.