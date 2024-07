I palazzi della Regione illuminati per ricordare la strage di via D’Amelio e tutte le vittime della mafia

Regione Lombardia nel giorno della strage di via D’Amelio, ricorda attraverso i suoi palazzi le sei vittime di quel tragico attentato e tutte le vittime della mafia.

Questa sera sulla facciata di Palazzo Pirelli, in occasione del 32esimo anniversario della strage di via D’Amelio a Palermo, nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, è comparsa la data 19 -7-92.

Il belvedere di Palazzo Lombardia si è invece illuminato di rosso, colore indicato dalla Commissione regionale antimafia per ricordare il tragico evento.

«Un gesto simbolico per onorare e non dimenticare mai le vittime della mafia e per affermare i valori e i principi della legalità», ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana.