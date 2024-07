I Vigili del Fuoco denunciano: “Mezzi fermi a Busto e caserma a Somma Lombardo, siamo al collasso”

“Il dispositivo di soccorso tecnico urgente espletato dai Vigili del Fuoco nella provincia di Varese, ormai è al collasso“. È così che il sindacato FNS CISL di Varese denuncia la situazione che vivono gli uomini del corpo, inviando una lettera al Prefetto e al Comandante Provinciale per sottolineare “le gravi carenze organiche che inficiano il dispositivo di soccorso”.

“Tali carenze soprattutto di personale graduato e autista -spiega il sindacato- troppo frequentemente portano alla soppressione dell’operatività di autoscala e autobotte nel distaccamento di Busto Arsizio – Gallarate, mezzi speciali fondamentali per garantire il soccorso nel territorio di competenza della sede, nonché la ripetuta chiusura della sede di Somma Lombardo. Per sottolineare la gravità della situazione si ricorda come “nelle competenze di tali sedi vi sono aziende a rischio rilevante, l’aeroporto internazionale di Malpensa, reti autostradali altamente trafficate, e centri urbani altamente popolati con conformazioni urbanistiche e strutturali delle abitazioni che necessitano di autoscala in caso d’ intervento”.

Con i mezzi fermi in garage e la caserma chiusa quindi “troppo spesso assistiamo a ritardi nell’impiego del sopra citato mezzo speciale, che deve essere (se disponibile) inviato dalla provincia di Milano, nello specifico dal distaccamento di Legnano. Tale situazione comporta un sovraccarico di lavoro per il personale, che con non comune senso del dovere e abnegazione porta avanti, ma a discapito di stress psico-fisico e di sicurezza, l’opera di soccorso”. Oltre a questo c’è da “rimarcare che quando un presidio di soccorso come quello di Somma Lombardo viene chiuso, si va a sovraccaricare il lavoro delle sedi limitrofe come la Sede Centrale di Varese e le caserme di Busto e Ispra che sono chiamate a coprire il territorio interessato”.

“Tale situazione limita fortemente la risposta al soccorso dei Vigili del Fuoco a discapito di cittadini” e non bastano i rinforzi: “Purtroppo le risorse assegnate a questo Comando dalle Direzioni Centrali per sopperire alle assenze che vengono a generarsi sono fortemente inadeguate, per questo motivo come sigla sindacale siamo costretti a denunciare questa spiacevole situazione poiché riteniamo che il soccorso sia un diritto inequivocabile di tutti senza distinzioni, e come O.S. combatteremo affinché tali diritti siano garanti indistintamente”. E se da un lato si ringrazia “Sua Eccellenza il Prefetto e il Comandante per aver tempestivamente portato le Nostre Rimostranze ai superiori livelli” dall’altro si chiede “l’intervento della componente politica del nostro territorio a cui lanciamo un accorato appello: attendiamo altresì un repentino cambio di rotta nell’interesse della cittadinanza e di questi lavoratori dello Stato troppo spesso “osannati” nei momenti di crisi ma dimenticati nella quotidianità“.