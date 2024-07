Il 12 luglio torna a Luino il Luna Park: sconti speciali per la prima ora di apertura

Da venerdì 12 a lunedì 29 luglio 2024 a Luino torna il luna park con le sue tradizionali luci e colori tanto amati da grandi e piccini. Per quasi tutto il mese di luglio, le 41 attrazioni e food truck garantiranno divertimento a grandi e piccini nell’area di via Copelli a Voldomino (nel parcheggio ex Segrada).

L’inaugurazione è prevista per venerdì 12 luglio, alle ore 20.30, con il taglio del nastro e sconti speciali per festeggiare il ritorno del luna park in città: per la prima ora di apertura, infatti, i visitatori potranno usufruire di un euro di sconto su tutte le attrazioni.

«L’amministrazione è lieta di poter ospitare anche quest’anno il Luna Park a Luino – dichiara Serena Botta, assessore al Turismo e Commercio del Comune di Luino -. Un appuntamento che oramai è tradizione e che, come anno, garantirà divertimento a famiglie e ragazzi. La stretta collaborazione con i rappresentanti delle attrazioni garantirà una sempre migliore gestione dell’evento».

Novità dell’estate 2024 al luna park di Luino il Top Spin, una piattaforma dondolante e rotante sorretta da due bracci motorizzati. «Anche quest’anno il nostro luna park fa ritorno a Luino – commenta Riccardo Claudi, portavoce dei gestori – un territorio che si è sempre dimostrato collaborativo e con cui si crea, in ogni edizione, una sinergia speciale che rende la permanenza del luna park un’occasione di divertimento unica. Come da tradizione, per la serata inaugurale proponiamo sconti dedicati ai primi visitatori, ma ci saranno altre iniziative destinate alla cittadinanza che sveleremo in seguito, come la giornata dedicata esclusivamente alle persone con disabilità, alle quali come sempre riserviamo un’attenzione particolare, per far vivere loro il luna park in totale serenità e sicurezza».

Il parco divertimenti rimarrà a Voldomino di Luino fino a lunedì 29 luglio 2024 e sarà aperto tutti i giorni dalle 20.30 alle 24. Ampio parcheggio gratuito davanti al parco.