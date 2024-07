Il Circo Greca Orfei replica agli Amici della Terra: “I nostri animali sono tenuti benissimo”

La questione del Circo arrivato alla Schiranna di Varese e sollevato dall’Associazione Amici della Terra vede la replica con puntualizzazione della famiglia circense che risponde alle critiche: «La scelta dell’area non è stata casuale – spiega in una nota l’ufficio stampa del Circo Greca Orfei – Ci siamo affidati a un privato in quanto il Comune di Varese non dispone di un’area per ospitare circhi e spettacoli viaggianti. Ciò è sancito dall’articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337, che recita: le Amministrazioni comunali individuano le aree disponibili per l’installazione di luna park o concessioni pluriennali allo spettacolo viaggiante».

E in merito agli animali si afferma: «i nostri animali sono tenuti benissimo. Sono sottoposti periodicamente a controlli e, soprattutto, sono regolamentati dalla legge, la stessa che ci consente di operare con la massima trasparenza e serenità. Ricordiamo, inoltre, che i nostri animali sono nati in cattività; pertanto, addestrati con amore e con affetto da chi li addestra».